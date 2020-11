Lyktor tändes för barns rättigheter

1 000 lyktor - under samma himmel under samma kväll. Under den parollen har Ljungby kommun de senaste åren uppmärksammat barnens rätt att höras och synas.

I år sätter corona dock stopp för ett publikt evenemang.

– Vi avvaktade in i det längsta, men beslutade tidigt i höstas att inte ha en gemensam samling i år, säger Anne-Lie Johansson, som tillsammans med Anna Rydh Larsson är ansvarig för manifestationen inom barn- och utbildningsförvaltningen.

Tanken var, berättar hon, att i samarbete med Ljungby gillar olika, centrumföreningen och kulturskolan utveckla manifestationen ännu mer – men detta får nu vänta till nästa år.

Detta innebar dock inte att förskolorna lät temat, som kanske är viktigare än någonsin just nu, gå dem förbi. Tvärtom!

– Alla förskolorna har manifesterat idag, var för sig, berättar Anne-Lie på torsdagen.

Det har med andra ord både pysslats och målats en hel del på förskolorna på sistone, samtidigt som pedagogerna och barnen tillsammans har pratat om barnens rätt utifrån Barnkonventionen, som blev lag så sent som den 1 januari i år.

Och på torsdagen tändes alltså åter runt tusen lyktor, som lyste upp novembermörkret i kommunen – om än inte samlade på en och samma plats.

I år fick de sprida sin värme och sitt ljus lite överallt i bygden.