Magnus Utvik: Kan man känna frihet inlåst i en cell?

Att sitta i fängelse är att bli berövad friheten. Det är så det ska vara. Har en person begått ett allvarligt brott ska hen sitta bakom lås och bom. Frågan är om de intagna på Sveriges överfulla anstalter ändå kan känna frihet? Kan en person känna frihet innanför en fem meter hög fängelsemur och lika höga stängsel? Kan en person som är inlåst tolv timmar om dygnet i en sju kvadratmeter stor cell, uppleva frihet?

Från hösten 2019 till våren 2020 ledde jag en skrivarcirkel på anstalten i Mariefred. Uppdraget var en del i mitt arbete som kommunförfattare i Strängnäs kommun. Som utbildad skrivpedagog ska jag lära alla i kommunen som vill skriva att behärska både poesi och prosa. ”Mina” cirkeldeltagare på anstalten var sex män mellan tjugonio och femtioåtta år gamla, dömda för mordförsök, misshandel och narkotikasmuggling. Vi möttes fjorton gånger innan Corona-epidemin slog till och gjorde det omöjligt att skriva i grupp med en cirkelledare som bodde i det starkt Corona-drabbade Stockholm. Under de fjorton gångerna skrev de intagna om sina liv, sina brott och sin längtan efter frihet. Ordet ”frihet” återkom i många texter. Friheten i att ligga vid Medelhavet med en drink i handen under en gassande sol eller sätta sig i en bil och bara dra iväg utan mål och mening. Men lika mycket var det en längtan efter friheten att kunna gå på toaletten utan att be personalen om lov. Eller kunna öppna fönstret i cellen och släppa in lite frisk luft.

När vi hade träffats tio gånger hade vi betat av ett trettiotal skrivuppgifter. Genom högläsning av texterna hade internerna lärt kände varandra. De vågade skriva om sina innersta känslor utan att någon hånlog eller skrattade. Jag frågade då hur de såg på sitt skrivande. Vad betydde det? Var det en form av terapi eller bara ett sätt att få tiden att gå? Vad ville dem med ditt skrivande? Hade de ett mål?

Mats sa att han gick på skrivcirkeln för att slippa smärtan i bröstet. Han lade handen på hjärtat: ”Det lättar lite här inne”. Filip skrev för att fördriva tiden, mest brev. Ibland flera om dagen. I början fick han ont i handen. Allt som skrivs i cellen måste skrivas för hand. Inga interner får ha egen dator, mobil eller skrivmaskin. Med dator och mobil kan du hålla kontakt med yttervärlden och planera nya brott. En skrivmaskin kan bli ett vapen. Kim skrev för att hålla kontakt med släkt och vänner. Och så hade det varit i tio år: ”Man skulle kunna gå så långt som att säga att jag var tvungen till det för att överleva”. För Victor var skrivandet ett sätt att avreagera sig: ”Jag får ut tankar och ilska och kan sen lägga det åt sidan”. David skrev för att stärka både självförtroendet och självkänslan. Den som skriver är något. En skrivande människa.

Jakob hade lärt sig skriva i en cell på Kumlaanstalten. För honom var det ett sätt att mentalt klara av att vara inlåst. Bakom murar och stängsel var skrivandet ett verktyg, en nyckel: ”Det tar mig in i en helt annan värld där jag kan bestämma själv. Jag är helt enkelt fri”, skrev Jakob. Han skrev på en roman. Satt hela nätterna och fyllde sida efter sida. Jakob var fast besluten att bli författare. Och vad behöver en blivande författare? Tid. Mycket tid. Och är det något det finns överflöd av på en anstalt så är det tid.

Förra veckan var jag tillbaka på anstalten efter att besök återigen blivit tillåtna. Jag pratade med Victor och David om boken som snart ges ut med texter från skrivcirkeln. Båda var stolta och förväntansfulla. Och de gillade titeln: ”Friheten innanför murarna”. Ja, det finns en frihet innanför murar och stängsel för den som vågar öppna hjärtat och låta handen flyga fram över papperet. Men friheten i att skriva gäller också för den som lever i frihet men som känner pressen från omgivningen att vara lycklig och framgångsrik. Den som med glädje låser in sig själv i lägenheten för att slippa stressen därute och kunna andas genom ett öppet fönster.

Magnus Utvik

Om skribenten

Magnus Utvik är författare och litteraturkritiker från Värnamo. Han gett ut både diktsamlingar, romaner och fackböcker, samt är känd för att ha recenserat böcker i SVT:s morgonsoffa. Hans senaste bok "Partiet på kant med (v)erkligheten: en historia om solidaritet" handlar om Vänsterpartiet.