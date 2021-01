Malins man Tomas tackade Nobelpristagarna för livet – men cancern kom tillbaka

Den 28 december var det ett år sedan Tomas Dahl somnade in – med sin Malin och sina barn vid sin sida.

– Han är ändå med mig och det är det som ger mig styrka och kraft att leva vidare för min och flickornas skull, säger Malin.

När Malin Redenfors Dahl flyttade från Ljungby till Göteborg kände hon att hon hittade hem direkt.

Flyttlådorna packades upp och hon fick sitt drömjobb.

Men kärleken fick vänta tyckte Malin – tills Tomas Dahl kom i hennes väg.

– Vi fastnade nog direkt för varandra och snart var ”vi” så självklart. Vi såg oss bli gamla tillsammans, säger Malin.

Tillsammans hittade de sitt drömhus och år 2008 kom den efterlängtade dottern Liv.

– Allt var så enkelt, vi hade det så bra och allting kändes bara så rätt.

Så kom dagen då de skulle fira in nyåret 2017 ihop med vänner.

– Plötsligt upptäckte Tomas en knöl på sin hals. Den var stor som ett ägg. Han hade inte sett den tidigare.

Knölen visade sig vara en elakartad cancertumör.

– Hade någon talat om för mig innan allt hände, vad vi skulle gå igenom hade jag sagt att jag aldrig skulle klara det. Men man gör det för att man inget annat vill än att finnas där för den man älskar.

Malins röst spricker och hon får frågan om hon tycker att det är jobbigt att prata om allt.

– Nej, nej, jag älskar att prata om Tomas, vi pratar hela tiden om honom, det är så han lever vidare – genom oss. Allt vi gjort tillsammans och ofta skrattar vi när vi tänker på olika roliga episoder.

– Han kommer att finnas med mig i min vardag livet ut.

Efter beskedet från läkare att Tomas hade tonsillcancer blev vardagarna till en kamp i att bekämpa sjukdomen.

– Tomas var den som var starkast i allt detta trots allt han fick genomgå med operation, strålning och cellgifter. Han fick precis alla behandlingar som gick att få med allt vad det innebar. Han uttryckte att han var tacksam för att han inte var den som behövde stå vid sidan om, som vi behövde göra. Han tänkte nog mer på oss andra än på vad han själv behövde genomgå.

Malin berättar om det tuffa i att behöva berätta för barnen att han var sjuk.

– Han har två flickor sedan tidigare och vår Liv var bara åtta år då. Men han tog det med henne på ett fantastiskt sätt. Min mamma hade haft cancer och blivit frisk och det relaterade han till. Nu fick han ju behandling.

Men behandlingarna var tuffa och Malin berättar att Tomas fick fira sin femtioårsdag med att få sitt sista cellgift.

– Det var så mycket som hände under de tre åren.

Som om det inte var nog med cancern upptäcktes även att Tomas hade förträngningar till hjärtat som krävde en operation.

Han fick också en allvarlig inflammation i kroppen som höll på att kosta honom livet. Bakom den låg cellgiftsbehandlingen.

– Vid ett enkelt biopsiprov fick han en stroke. Det var fruktansvärt.

– Jag skulle hämta honom efteråt och väntade på att han skulle höra av sig. När allt för lång tid gått ringde jag till avdelningen och fick då veta att han låg på intensiven.

– Allt bara snurrade och jag föll bokstavligen ihop. Först tankarna på om han skulle överleva och sedan vilket liv han skulle återvända till. Jag visste inte vem jag skulle möta om han vaknade upp.

Tomas överlevde stroken, men kände inte igen Malin först. Stroken hade tagit både tal och minne.

– Det var fruktansvärt.

– Lyckan var total när han dagen efter mindes mig och oss. Då grät en sköterska som stod jämte. Han kom hem efter fem dagar.

– Men talet tog sin tid och kommunikationen sköttes via teckningar och plötsligt började han att prata engelska.

– Jag vet inte vad han hade som gjorde att han repade sig som han gjorde. Men han var så stark både fysiskt och psykiskt och tog sig ovanligt snabbt – men helt återställd blev han aldrig.

Malin skrattar.

– Efter stroken kunde han inte klockslag som exempelvis 15.45. Han och nioåriga Liv satt och pluggade klockan tillsammans.

Men dagen kom då Tomas och Malin fick ta emot det fruktansvärda beskedet om att behandlingarna inte hjälpt. Det fanns ingenting mer att göra.

– Det går inte att sätta ord på känslorna vid ett sådant besked. Benen viker sig – man går sönder – allt går sönder. Det var våren 2018.

Tillsammans fick nu Malin och Tomas planera för det bästa inför en framtid utan honom.

– Vi kunde verkligen prata om allt, även om det var oerhört jobbigt. Vi skrev testamente och gifte oss. För Tomas var det viktigt att jag, vår dotter Liv och även hans barn Lydia och Julia sedan tidigare, skulle kunna leva vidare på bästa sätt utan honom.

Malin tystnar och hennes röst blir lägre.

– Vi kunde prata om allt – utom hans begravning...

– Skulle jag råda andra så är det att prata om sådant då man är friska. När man står inför en verklighet som snart är där så går det inte.

Hon berättar om när de satt i bilen och en låt kom på radion. Då hade Tomas sagt att han ville att den låten skulle spelas på hans begravning.

– Jag blev hysterisk och arg så att jag grät. Den ville jag aldrig mer behöva höra talas om.

Tomas tid var uträknad, det fanns inte mer läkarna kunde göra.

– Allt stannar, du befinner dig i en bubbla och ska försöka förhålla dig till det faktum att den du lever med, älskar och som är far till ditt barn, snart inte kommer att finnas med fysiskt längre. Hur hanterar man det? Jag vet inte var krafterna kommer ifrån, det finns ju inget val.

Tomas hade kontinuerlig kontakt med sin läkare och så kom ett hopp in i hans kamp.

Det fanns en ny behandling – immunterapi, som forskats fram av amerikanen James A. Allison och japanen Tasuku Honjo.

Tomas var bland de första i Sverige som skulle prova den mot just den cancer han hade. Den hade tidigare varit en framgångsrik behandling mot hudcancer.

– Ett hopp väcktes och Tomas hade inget att förlora. ”Kör bara”, sa han. Vi visste att behandlingen inte skulle bota honom men bromsa förloppet. Han fick injektioner under tre månaders tid.

Tomas upptäckte att bölden på halsen avtog, även om han då inte visste hur det såg ut i resten av kroppen. Cancern hade spridit sig till bland annat blodkärl som inte gick att operera.

– Det var ett mirakel och svårt att ta in när Tomas efter sex månader fick beskedet om att han var helt cancerfri. Han ifrågasatte om de verkligen hade sett rätt.

I samma veva var det dags för Nobelfest och James A. Allison och japanen Tasuku Honjo skulle få ta emot Nobelpriset i medicin för sin upptäckta immunterapi.

– Tomas var inte av den blygsamma sorten och i sitt lyckorus tog han kontakt med Nobelstiftelsen. Han ville tacka pristagarna personligen.

Och så blev det, dagen innan själva Nobeldagen fick Tomas och Malin träffa Nobelpristagarna i medicin på Grand hotell i Stockholm.

– Jag glömmer aldrig tåren som trillade nedför kinden på James A. Allison när Tomas sa; ”I owe you my life”. Efteråt sa de båda att de orden nästan var ett bättre pris att få. Att få möte en människa som överlevt tack vare deras forskning.

Tomas hade fått tillbaka livet och fick möjligheten att berätta om det i både radio och tv.

I ”Malou efter tio”, sken hans glädje, trots att han ännu efter två år inte kunde äta vanligt utan genom en sond, få all den näring han behövde.

Han förklarade att allt som tidigare varit småsaker i livet fick en helt ny betydelse. Varje dag var en gåva och han tog vara på varenda stund.

– Jag önskar att det hade fått fortsätta att vara så, men så blev det tyvärr inte, säger Malin.

Efter några månader kom cancern tillbaka.

– Jag höll mitt löfte till Tomas om att han skulle få vara hemma och att jag skulle ta hand om honom in i det sista.

– Jag kan inte nog säga hur tacksam jag är över varenda skattekrona jag under mitt liv betalat in till vår sjukvård. Alla, verkligen alla på Sahlgrenska gjorde precis allt i sin makt under hela Tomas sjukdomstid.

– Tomas hade ett vårdteam som fanns tillgängliga för honom 24 timmar om dygnet. Dessa underbara människor som gav allt stöd man kan begära, även vad det gäller att stötta anhöriga.

De sista fyra veckorna blev det dock inte möjligt för Tomas att vistas i hemmiljö. De tillbringade han på ett hospis med Malin vid sin sida.

– Han fick dela sin sista tid tillsammans med dem han höll allra kärast. Hans mamma Ann-Kin Dahl och döttrarna Lydia och Julia fanns med oss genom hela tiden. Det har de alltid gjort.

– Men ibland undrar jag om de förstår hur värdefullt det var och är att ha dem vid min sida också. De har stöttat i allt, från att bara finnas där till att ordna med praktiska saker när vi inte orkade. Och de finns och kommer alltid att vara som en naturlig extra familj för mig och Liv.

Den 28 december var det ett år sedan Tomas Dahl somnade in.

Malin Skrev då på sin Facebooksida;

”Den 28/12 2019 på morgonen när solen gick upp, drog du ditt sista andetag. Då orkade du inte mer. Jag lät dig släppa taget. Sorgen är kärlekens pris och jag älskar dig för evigt även om döden skiljde oss åt... Tomas lämnade livet väl använt och märkt av; LIVET. Tack för allt Tomas och jag lovar att leva livet Precis som du bad mig...”

– Det har gått ett drygt år nu. Tomas ligger fysiskt i askgravlunden på Västra kyrkogården här i Göteborg.

– Men det är inte där han är. Han är med mig och det är det som ger mig styrka och kraft att leva vidare för min, flickornas och Tomas mammas skull.

– Jag är tacksam över cancerbehandlingen som Nobelpristagarna gav till världen. Den gav mig och Tomas 1,5 år extra tillsammans, säger Malin Redenfors Dahl.