Målvakten lämnar Ljungby IF: ”Chansen att konkurrera försvann”

Ljungby IF har länge letat efter förstärkning på målvaktspositionen. Inför höstsäsongen lånade klubben in Morgan Hellman från IFK Värnamo, som förra säsongen spelade flera matcher i division 1.

Morgan Hellman fick chansen direkt i höstpremiären. Det innebar att Sebastian Jönsson petades. Och i fredagens möte med Nybro var Jönsson inte ens med i truppen. Han har helt enkelt valt att lämna föreningen.

– Chansen att konkurrera försvann helt och hållet. Jag känner att jag var en bidragande orsak till att vi vann division 4 och jag stod även säsongens första match i division 3. Men nu försvann chansen till speltid i Ljungby helt och hållet, säger Sebastian Jönsson till tidningen.

Hur har din dialog med tränaren och sportgruppen varit?

– Jättebra. De har varit raka och ärliga med mig och jag har varit rak och ärlig med dem. Det har varit en bra dialog, även om den har varit hård vissa gånger.

Vad känner du nu?

– Besviken att jag inte fick chansen för jag tycker att jag har förtjänat den. Jag har ju varit i klubben i fem år. Men samtidigt känns det kul att få testa på något nytt.

Vad händer nu?

– Jag har inget klart och har ingen kontakt med någon klubb. Jag tänker hålla igång lite själv och ska träna med moderklubben Trönninge i Halmstad på tisdag. Men de spelar i division 6 så det är inte aktuellt att skriva på där. Vi får se lite vad som händer.

Joachim Gustafsson i Ljungby IF:s sportgrupp förstår Sebastians besvikelse:

– Ja, det förstår jag. Det är väl en sund reaktion. Vi hoppades att Sebbe ville stanna och kämpa om platsen men han valde att lämna. Det är tråkigt för Sebbe har utvecklats och gått framåt, men det är ett stort steg att stå i en cupserie i division 3 som det blir i år.

– Målvaktsfrågan är viktig, och blir ännu viktigare nu. Vi hade bara en målvakt eftersom vi tappade Edvin Lönn till militärtjänst och behövde komplettera. Vi valde att lån från IFK Värnamo, det var bästa lösningen för oss.

Sebbe säger att dialogen mellan er har varit rak och ärlig med också ganska hård stundtals?

– Ja, det blir tuffa samtal när det är seriöst. Vi jobbar väldigt mycket med att ha bra dialog med spelare. Och ju högre man kommer i divisionerna ju högre krav ställs det. Sportgruppens mål är att vara kvar i division 3 och då måste beslut tas som inte alltid är bekväma, säger Joachim Gustafsson.

En målvakt in och en målvakt ut betyder att Ljungby IF fortfarande är tunna på positionen. Mot Nybro senast satt pensionerade Linus Rosholm på bänken. Men en lösning är så gott som klar. Klubben räknar med att kunna presentera en reservmålvakt under måndagen.