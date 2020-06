Marias pärlor symboliserar varje dag i väntan på ett liv i trygghet

Hösten 2015 kom Esmat ensam till Sverige den långa vägen från Afghanistan.

Han hade lämnat landet han föddes i och hela sin familj, sin mamma, pappa och sin bror.

Vägen till Sverige hade varit lång och kantad av oro för vad som väntade den unga pojken, då endast 16 år gammal.

Hade inte processen om uppehållstillstånd dragit ut så långt i tid hade allt kunnat se annorlunda ut.

– Men det gjorde den och från en dag till en annan togs beslutet att Esmat fyllt 18 år. Inte med bevis om att det verkligen var så, utan för att någon i Sverige bestämde detta, berättar keramiker Maria Larsson, Esmats andra mamma.

Vid 18 års ålder är man inte längre en ungdom som har rätt att bo på ett ungdomsboende, vilket genererade i att Esmat nästa dag skulle flytta till ett vuxenboende i Halmstad istället.

Det var vid denna tiden de möttes, Esmat och Maria och Mats Larsson.

– Vi hade ett rum över och han flyttade in till oss, in i vårt hus, in i vår familj och in i våra hjärtan, berättar Maria Larsson, skapare av pärlbandet i Forreryds skulpturpark.

”Varje människas skyldighet”

Mer än en gång har Maria fått höra att det ”var fint av dem att ta emot Esmat”.

– Det är inte fint, det är varje människas skyldighet, säger Maria.

– Våra vägar möttes och vi gjorde det jag önskar att alla gjorde, hjälper en medmänniska.

Hösten 2018 fick Esmat äntligen ett tillfälligt uppehållstillstånd. 1 084 dagar efter att han lämnat in sin asylansökan. Men tillfälligheten kom att bli lång och pågår fortfarande.

Maria berättar att Esmat och hennes familj under åren sedan 2017, har pendlat mellan hopp och förtvivlan – i en ständig kamp och väntan på att få ett betryggande besked om att han inte ska behöva skickas hem till hemlandet Afghanistan, där ingen kan garantera hans trygghet.

Efter dessa 4,5 år talar han svenska och har hittat många fina vänner och fått en familj.

Maria Larsson säger ”vår pojk”, det är precis det han blivit och Esmat kallar henne för mamma.

Men det finns en biologisk mamma som efter många långa år fick veta att hennes son levde och Esmat fick veta att hans familj också var vid liv.

Maria förklarar att hon ryser vid tanken på alla oro Esmats familj känt i alla år innan de fick veta att han var vid liv.

– Det är detta som de ensamkommande och deras familjer genomlider. Att skiljas åt för att kanske aldrig mer återförenas. Det kan ta många år innan de ens vet någonting om varandra, om de någonsin får veta.

Lever i ständig oroskänsla

Att leva i ovetskap innebär att vardagen alltid innehåller en känsla av oro.

– Esmat har inte själv valt detta och som hans familj finns oron alltid med i tankarna. Den bosätter sig i mage och huvud. Vad händer nu? Vad kan vi mer göra? Vad betydde svaret vi fick?

Nu pluggar Esmat på Folkhögskola i Värnamo och där har han två år kvar och är därmed trygg om att få stanna tills han gått klart, enligt den nya gymnasielagen kring ensamkommande.

– Den dagen han är klar tar det tillfälliga uppehållstillståndet slut. Därefter han han sex månader på sig att skaffa ett jobb där han kan visa att det är ett jobb som är varaktigt jobb i minst två år. Då först kan han få ett permanent uppehållstillstånd, förklarar Maria.

Hon är förundrad och förvånad över alla krav han förväntas leva upp till för att få stanna i Sverige.

– Han uppfyller alla, men kraven han har på sig är långt högre än vad alla olika myndigheter kräver av sig själva.

Under åren som gått har samtalen till olika instanser ingått i vardagen för Maria och hennes familj.

Pärlorna är dagarna i väntan

– Det har varit många dagar att vänta mellan hopp och förtvivlan och många är kvar.

Det är dessa dagar – i väntan – som blivit till pärlor i ett pärlband i skulpturparken vid Forrerydladan.

Maria Larsson berättar att idéerna till keramiken hon skapar ofta finns i bakhuvudet. Där någonstans ligger de och jobbar för sig själva, som om de väntar på rätt tillfälle att komma ut.

När hon fick veta om skulpturparken kom de fram och Maria gjorde den första keramikpärlan till pärlbandet. Varje pärla symboliserar en dag av väntan för Esmat och hans familj, i hopp om ett besked om ett permanent uppehållstillstånd.

Pärlorna är blandade mellan att vara fula, fina, små, stora, med mönster eller släta. Ljusa vita pärlor och pärlor svarta som natten.

– Pärlorna symboliserar vanliga skoldagar och dagar när han inte klarade att gå upp ur sängen. Glada dagar tillsammans med vänner och dagar fulla av sorg och saknad. Hoppfulla dagar när framtiden tycktes ljus och mörka dagar när han trodde att han måste lämna också oss och resa vidare.

– Så många dagar att vänta för en ung människa som vill börja leva sitt liv.

Esmat har berört mer än familjen han bor hos, personerna han kallar för mamma och pappa.

Barnbarnet Signe och 30 till

Först med att vilja hjälpa Maria med att göra pärlor till bandet blev Marias barnbarn Signe, 8,5 år gammal.

– Signe är ung men tänker och bryr sig. Tillsammans har vi pärlat och det var hon som kom på idén om att fråga om fler ville vara med och göra pärlor för Esmat. I dag är det 31 personer som varit med och tillverkar pärlorna som fram till den 31 maj var 1 655 stycken.

Sedan den 21 juni, då skulpturparken vid Forrerydladan öppnade hänger de alla i ett pärlband som en symbol för Esmats väntan på beslutet som ger honom frihet – och han är inte ensam.

Esmat själv känner tacksamhet för att så många har engagerat sig i att hjälpa till med med det symboliska pärlbandet.

– Det handlar inte bara om mig, det handlar även om mina vänner som befinner sig i samma situation, säger Esmat.

Maria berättar att alla dessa dagar i väntan för Esmat innebär nya vänner och fler som bryr sig om.

– Vi är många som väntar och hoppas med honom, säger Maria.

– Jag hoppas att den betraktare som ser det 30 meter långa pärlbandet slingra iväg mellan björkstammarna, ska inse hur många dagar 4,5 år verkligen är. Och nästa gång betraktaren hör talas om de ensamkommandes situation, då förstår – att det är en olidligt långt för en ung människa som vill börja leva sitt liv, säger keramiker Maria Larsson.