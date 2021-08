Mickelpriset till Mikael Öberg  för gränsöverskrivande berättande

Mickelpriset delas varje år ut till en eller flera personer som på ett förtjänstfullt sätt sprider kunskap kring och intresse för den muntliga berättartraditionen. Priset är uppkallat efter den i Sagobygden legendariske sagoberättaren Mickel i Långhult, och har delats ut ända sedan Berättarfestivalen startade för drygt 30 år sedan, och i år tillföll det alltså en för festivalpubliken välbekant berättare, Mikael Öberg.

Det var Mikael Öberg som inledde invigningsfesten på Godsmagasinet, och efter paus blev han åter uppkallad på scenen för att få priset.

– Jag blev mycket glad, sa Mikael efteråt. Jag hade ingen aning om att jag skulle få priset.

Priset består av en summa pengar, diplom och bok - och dessutom stor ära.

Mikael har medverkat i många festivaler i Ljungby.

– Jag har faktiskt ingen aning om hur många gånger jag har varit här, sa han.

I juryns motivering nämns dock att han varit med i över 20 år, men han är också känd bland annat från Fabula Storytelling och teatergruppen Slava . Han har också rest mycket i världen i sitt berättande. I juryns motivering nämns bland annat att Mikael får priset för sitt gränsöverskridande och muntliga scenberättande och att han gjort ett ofta uråldrigt kulturarv aktuellt på 2000-talet.

Det finska nationaleposet Kalevala är ett av Mikael Öbergs favoritområde, och när detta nämndes i juryns motivering stod det klart att det var Mikael Öberg som skulle få årets pris.

Ljungby berättarfestival och Musik i Sagobygd drog igång redan på fredagsmorgonen men den officiella invigningen var inte förrän på kvällen och invigningstalare var kommunalrådet Magnus Gunnarsson.

Från början var planerna att invigningsarrangemanget skulle varit utomhus på Gamla torg, men på torsdagen fick arrangerande Sagobygden och Musik i syd alarmerande rapporter om fredagens väder och beslöt att flytta in en del utomhusarrangemang. Det visade sig vara ett mycket klokt val. Visserligen var det soligt när kön till Godsmagasinet ringlades sig lång ute på parkeringen innan dörrarna öppnades, men under programmet drog ett av årets häftigaste regn- och åskoväder in över Ljungby, och utomhus hade evenemanget knappast kunnat slutföras.

Under invigningen medverkade flera av de artister och berättare som senare under festivalen skall ha egna program, till exempel Love Ersare, gruppen Izhav, som senare på fredagskvällen också gav en konsert på Godsmagasinet, Ros-Marie Lindfors, folksångaren Anders Larsson, Lars-Henrik Blind som bjöd på sin pappas äldsta jojk, Sagobygdens egen kulturskoleprodukt Meja Ohlsson Rodriguez och många flera.

I slutet av föreställningen hyllades Meg Nömgård med stående ovationer. Efter nio år som verksamhetsledare i Sagobygden slutar hon den tjänsten för att i stället bli chef på Kalmar slott.