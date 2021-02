Närproducerat - hur gör restaurangerna?

Figo’s Sports & Bar

På Figo’s Sports & Bar har de allt sedan öppningen för ett år sedan jobbat med närproducerade råvaror.

– Vi värnar i allra högsta grad om det lokala, men blir även själva väldigt stolta om vi kan servera lokalproducerat i våra menyer, säger ägarna Magnus Andersson, Felix Lindros och August Eliesson.

Dels samarbetar de med Kastebergs Gård, och dels med Lydén Distillery.

–Vi har serverat entrecote, ryggbiff, nötkorv, färs med mera och vi har varit väldigt stolta över att ha det på vår meny, vilket också uppskattats av våra gäster, berättar de.

I dryckesväg har Lydéns olika ginsorter använts flitigt i olika drinkar.

– Vi är väldigt stolta över att ha närproducerade råvaror i vår meny i alla dess olika former, och det är något vi kommer fortsätta med, och förhoppningsvis kunna utveckla ännu mer, då ett par spännande idéer är i rullning, avslöjar de.

Gästgivaregården

Christian Hallberg på Gästgivaregården tycker att det är viktigt att arbeta med bra råvaror, och menar att närproducerat är en kvalitetsstämpel.

– Dock är det inte alltid enkelt att hitta rätt producent som kan leverera en jämn kvalitet samt den volym som behövs för att täcka vårt lunchbehov, förklarar han.

Via sin huvudleverantör köper Gästgivaregården dock in en stor del av sina råvaror från just gårdar i Småland och Östergötland.

– På så sätt kan vi handla noggrant utvalda råvaror med god spårbarhet och till en prisbild som gör det möjligt att kalkylera in dem i lunchmenyn, förklarar Christian, och lägger till att det även i denna portfölj från leverantören finns med gin från Lydéns Distillery.

Även fisken kommer relativt nära ifrån, även om västkusten kanske inte kan räknas som lokalt i den bemärkelsen.

– Vi skulle gärna serverat ännu större del närproducerat, men då går inte kalkylen ihop sig om vi inte kan ta rätt utpris för gästen, förklarar Christian.

Toftaholm herrgård

På Toftaholm herrgård jobbar man med de flesta närproducenter i trakten, berättar Philip Persson.

Det är gin (och i dessa tider även handsprit) från Lydéns distillery, senap från Kasteberg, öl från Ryssby bryggeri och viltkött från Ryssbygymnasiet.

– Och vi har en äggproducent nästan intill väggen här i Toftaholm som vi kallar "Ägga-Bosse".

Philip framhåller att samarbetet är något som både de och lokalproducenterna vinner på.

– Vi tycker också att det är väldigt viktigt när det gäller miljöfrågor, man vill ju helst inte att produkterna man använder ska komma för långt bort i och med att det blir utsläpp när det gäller transport.

Matverket

– Vi använder lokalproducerat så mycket vi kan efter kvalité, tillgång och rimlig prisbild för att vi ska kunna hålla vår budget, samt bästa resultat ut till kund, berättar Heléna Lo.

Det här tänket har funnits med i företaget sedan länge, och gäller allt ifrån grönsaker till mejeri- och köttprodukter.

– Vi ser det som en självklarhet att i första hand välja närproducerat, säger hon.