Next Generation går vidare - och har nu släppt två egna filmer

– Det var på den här scenen det började och det är på den här scenen det tar slut, sa Lars "Lasse på Backen" Nilsson på Kulturhuset på lördagseftermiddagen.

Lasse på Backen har varit rockgruppens musikaliska mentor i alla år, men nu har flera av medlemmarna uppnått den ålder då man pluggar vidare på olika orter runt om i landet och det blir svårt att samlas.

– Men om vi är hemma tillsammans vd något tillfälle så kan vi kanske samlas igen, säger medlemmarna i Next Generation.

Ett sådant tillfälle kan till exempel vara på det after work som Lasse på Backen brukar ordna i Timsfors ett par gånger om året.

– Då har vi ofta spelat och varit tillsammans med andra musiker och haft trevligt, säger han. Nu blir det ju inget AW i höst, men kanske till våren.

Men gruppen Next Generation tog farväl som grupp på lördagen med en premiärvisning i Kulturhuset av de båda musikvideor man gjort i sommar och som de senaste dagarna också lagts ut på Youtube.

– Det här skulle man kunna kalla någon form av examensarbetet, påpekar Lasse. Aldrig tidigare har elever i Musikskolan/Kulturskolan i Mararyd gjort musikvideor. Tänk vad häftigt - nu kan faktiskt hela världen se Next Generation från Markaryd.

Vill du se Next Generations filmer och lyssna på musiken kan du på You Tube söka på "Next Generation" samt "Oh boy" respektive "Stand by me". På den förstnämnda har till och med ingen mindre än Peps Persson själv gjort en del musikpålägg.

– Jag ringde upp Peps och frågade om han hade något emot om vi spelade in "Oh boy" men han tyckte det var roligt. Jag besökte honom och tog med mig inspelningen och han lovade att göra en del musikpålägg. Både i introt och mot slutet känns Peps igen, berättar Lasse på Backen.

Under nästan 20 år var Musikskolan nedlagd i Markaryd, men den återstartade 2016.

– Tänk vad Musikskolan betyder mycket, säger Lasse på Backen. Nu är det många från Markaryd som sysslar med musik i olika sammanhang och även när man flyttat från orten fortsätter man med musik och spelar i olika grupper och konstellationer. Om man inte haft grunden från Musikskolan hade man inte gjort det.

Och nu är det alltså dags fler flera av ungdomarna i Next Generation att söka sig vidare.

En tidigare medlem, Svante Augustsson ,studerade musik i Tingsryd och fortsätter nu i Kalix.

Systrarna Sara och Sabina Salomonsson, som i Next Generation spelat gitarr respektive tvärflöjt och piano, har flyttat till Kristianstad respektive Katrineholm.

– Jag pluggar till lärare, säger Sara, men i undervisningen skall jag försöka få in musiken så mycket om möjligt

- Nu studerar jag i Katrineholm, och mitt mål är att bli musiklärare, säger Sabina.

Även musikteaterskolan i Bjärnum lockar medlemmar.

Next Generation har haft lite olika medlemmar, men den senaste tiden har gruppen bestått av Salomonssons samt Isak Hansson på trummor, Albin Brink på gitarr, David af Klinteberg på bas och sång samt Emil Persson på piano och sång.

- Jag var nog bara 6-7 år när jag spelade för dig, sa Isak Hansson till Lasse.

Isak blev också en av ursprungsmedlemmarna i Next Generation.

– Det kom en del ungdomar och undrade om man inte kunde få spela för mig, säger Lasse på Backen. Musikskolan fanns ju inte vid den tiden, men jag spelade gärna med dem.

Nu - ungefär tio år senare - har dels Musikskolan återstartat och gruppen Next Generation hunnit starta och lägga ned. Genom åren har man genomfört många spelningar och blivit populära.

– Vi har spelat i olika stilar, men senaste tiden har det blivit mest kända låtar från förr som folk känner igen och kan sjunga med i, säger Lasse.

– Hemma i min studio har vi spelat in ett 20-tal låtar - allt från 34:an till Johnny Cash-musik.

Det är Lasses musikerkompis från Goda Grannar, Tomas Möller, som hjälpt till att göra filmerna.