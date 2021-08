Nibe förvärvar i England: "Får en starkare ställning på den brittiska marknaden

Go Geothermal är en betydande aktör gällande distribution av värmepumpar i Storbritannien samt gällande utrustning för att installera dessa. Bolaget, som har 13 anställda, omsatte drygt 100 miljoner kronor förra året.

– Genom förvärvet kommer vi att få en starkare ställning på den snabbt växande brittiska marknaden för värmepumpar, även med vårt varumärke CTC”, säger Gerteric Lindquist, koncernchef för Nibe, och fortsätter:

– Go Geothermals ledning, som fortsatt kommer att vara delägare, har den kunskap och branschkännedom som behövs för att stärka vår position i Storbritannien, där vi förväntar oss en stor ökning av efterfrågan på värmepumpar de närmaste åren.

Go Geothermal Ltd kommer att arbeta med produkter under varumärket CTC inom svenska Enertech-gruppen och kommer att ingå i affärsområdet Nibe Climate Solutions.

Någon köpeskillingen anges inte eftersom den förvärvade verksamheten kommer att utgöra en ringa del av Nibe-koncernen.