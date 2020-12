Nobelfesten sprids över världen

Precis som alla andra arrangörer har Nobelstiftelsen fått anpassa sig till världsläget. Den traditionsenliga Nobelfesten har ställts in och istället ersätts firandet nu med digitala sändningar och lokala ceremonier i pristagarnas hemländer.

Programmet kan följas via Nobelprisets egna kanaler och en del av ceremonin sänds även via SVT under Nobeldagen den 10 december. Enligt Nobelstiftelsen blir det ett program med tal och musik från Stockholm och Oslo, men pristagarna får ta emot medaljerna i sina hemländer.

Fysikpriset delades till exempel ut i den svenska ambassadörens residens i London och Nobels fredspris i Rom. Litteraturpristagaren Louise Glück har hållit sin Nobelföreläsning i sitt hem i Cambridge utanför Boston, där hon också tog emot diplomet och medaljen.

Den svenska kungen medverkar i sändningen med en videohälsning och alla pristagare kommer att bjudas in till nästa års Nobelbankett.

Årets Nobelpristagare

Medicin: Harvey J Alter, Michael Houghton och Charles M Rice för upptäckt av hepatit C-viruset.

Fysik: Roger Penrose, Reinhard Genzel och Andrea Ghez för upptäcker om svarta hål.

Kemi: Emmanuelle Charpentier och Jennifer Douda för upptäckt av gensaxen.

Litteratur: Louise Glück, amerikansk poet.

Ekonomi: Paul R Milgrom och Robert B Wilson för forskning om auktioner. (Delas ut av Sveriges Riksbank)

Nobels fredspris: FN:s livsmedelsprogram WFP.