Nu börjar kvalspelet i fotboll – här är Agunnaryds och Kånnas motståndare

Agunnaryds IF slutade tvåa i division 6 Älmhult och Kånna IF slutade trea. Det innebär kvalfotboll på Ekvallen och Kånnavallen.

Agunnaryd möter division 5-laget Konga SK samt division 6-lagen Gullabo/Gullaboås och Wexiö FK. Som tvåa i serien innebär det två hemmamatcher och en på bortaplan.

På lördag väntar Konga SK på bortaplan följt av Gullabo/Gullaboås den 17 oktober och Wexiö den 24 oktober på Ekvallen.

Kånna hamnade i samma grupp som division 6-lagen Västboås GoIF och Hooks IF och division 5-laget Kärda IF. Kånna börjar på lördag borta mot Västboås. Den 17 oktober väntar Kärda IF på Kånnavallen och i den avslutande matchen, 24 oktober, möts Hook och Kånna på Lindevallen.

Ettan i varje kvalserie går upp till division 5 och övriga tre lag spelar i division 6 nästa säsong.

