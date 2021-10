Ny utställning hos Langes med support till friskolan

Efter vernissagen i lördags hänger Henni Pionteks tavlor kvar månaden ut. Pengar från försäljningen av konstverk som under denna tid kommer friskolan i Virestad till godo.

Konstnären bestämde att behållningen skulle tillfalla något angeläget ändamål och gav Jennie Lange på Langes i uppdrag att hitta en lämplig mottagare.

- Bland många behjärtansvärda alternativ valde jag att ge detta bidrag till friskolan här i Virestad, säger Jennie Lange.

Vad pengarna ska omsättas i är upp till elever och lärare att bestämma.

- Det ska bli något för utomhusaktiviteter, säger Jennie Lange.

Henni Piontek har sina rötter i Tyskland. I början av 200-talet flyttade hon till Kanada och bodde där i tio år, varefter det blev en treårig återkomst till Tyskland.

- Då kände jag att Tyskland inte längre var rätta platsen för mig, berättar hon.

Hon ville hitta ett ställe att bo på som påminde om Kanada. Vid ett besök i Sverige fann hon vad hon sökte.

- Ja, jag hittade min hjärteplats i Bohult. Nu känner jag att jag verkligen kommit hem och funnit min rätta plats i livet, säger hon.

Bohult är beläget i Västra Torsås socken i Alvesta kommun.

Där lever hon numera pensionärsliv, som ger utrymme för konstnärlig verksamhet.

- Här har jag massor av tid att vara kreativ.

Utställningen hos Langes visar en del av vad Henni Pionteks konstnärligt sysslar med.

De färgsprakande tavlorna är dock kärnan i hennes skapande.

- Det var i Kanada som jag fann inspirationen att målar tavlor, berättar hon.

Hon har många vänner inom den indianska befolkningen, och det var i den miljön hon upptäckte och tog till sig färgglädjen i deras mönster och bilder.

Just nu har hon börjat dekorera vitt porslin i olika former, vasar, tallrikar, skålar med mera. Porslinet hittar hon på loppisar och second hand-butiker.

- Dessa vita former får nytt liv med massor av färg, förklarar hon.