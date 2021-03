Nya siffrorna visar: Så sköljer smittan över våra kommuner i Småland • Här är det nära ”all time high”

Smittoläget har varierat lite mellan Smålandskommunerna om man tittar på statistiken som kommer från Folkhälsomyndigheten. Det visar tidningens genomgång vid en jämförelse av smittoläget mellan kommuner sett till hur det ser ut per 10 000 invånare. Sävsjö, Gnosjö och Eksjö sticker då ut, men även mindre kommuner som exempelvis Markaryd ligger högt om man ser till antalet invånare.

Tidningen ber Region Jönköpings läns smittskyddsläkare Malin Bengnér att ge sin syn på hur det sett ur mellan grannlänen. Hon säger att man i regionen inte gör någon speciell jämförelse över tid hur smittan per 10 000 invånare ser ut just mellan Smålandslänens kommuner. Hon säger att man via Folkhälsomyndighetens statistik dock kan få fram olika typer av jämförelser om man skulle önska.

– Vi i regionen har inte gjort någon speciell analys av siffrorna mellan kommunerna i Småland. All statistik som tas fram kommer från Folkhälsomyndigheten. Jag tycker att mönstret överlag ser väldigt olika ut när man tittar på hur det ser ut mellan de olika kommunerna, säger Malin Bengnér.

Hon vet inte varför det ser ut som det gör just i Jönköpings län, men har tidigare nämnt att den brittiska mutationen kan vara en bidragande orsak till att smittspridningen legat högt just här.

Att Sävsjö, Gnosjö och Eksjö i Jönköpings län sticker ut vid en jämförelse av smittan per 10 000 invånare är i sig inget konstigt, då Jönköpings län konstaterats ligga på en hög nivå just nu och man har även legat högt sedan en tid tillbaka.

Ljungby, Markaryd och Mönsterås sticker också ut i statistiken.

– Veckorna före jul låg Jönköpings län högt också och nu har vi en hög nivå av antalet smittade. Men mönstret har sett lite olika ut i olika kommuner. Det ser inte likadant ut överallt, säger Malin Bengnér.

Inte heller tycks det finnas något samband mellan storleken på städer. Växjö som är en stor stad ligger exempelvis betydligt lägre i smittade per 10 000 invånare jämfört med Sävsjö.

– Om man tittar på storstadsregionerna i landet så ser det också lite olika ut hur smittoläget utvecklat sig över tid. Smittan tycks inte bete sig likadant överallt, konstaterar Malin Bengnér.

Exempelvis har utvecklingen i Kronobergs län inte sett likadan ut som i Jönköpings län. Christian Blomkvist, smittskyddsläkare i Region Kronobergs län, konstaterar att man där inte är inne i tredje vågen än.

– Vi hade en tidig start på den andra vågen. Den kom redan vid höstlovet och sedan har den varit lång och dryg. Sedan har vi haft en långsam nedåtgång. Till skillnad från många andra regioner där det nu vänt uppåt står vi nu och väger lite. De närmaste veckorna blir avgörande, berättar Christian Blomkvist.

Jag tror vi fått en långdragen andra våg eftersom vi gick in i den tidigt och vi inte har haft lika hög andel av den brittiska mutationen så tidigt.

Han berättar att man i Kronobergs län håller koll på hur smittan ser ut både i omvärlden och på Sverigenivå, men också i de närliggande regionerna.

– Vi håller koll på hur vi förhåller oss till resten av södra Sverige. Vi är en region som ligger i inlandet och vi har mycket integration med våra grannlän, exempelvis Jönköping, Halland, Skåne och Blekinge. Vi har många som rör sig däremellan och det är därför intressant att ha koll på utvecklingen, berättar Christian Blomkvist.

Varför tror du att smittoläget ser ut som det gör just hos er?

– Jag tror vi fått en långdragen andra våg eftersom vi gick in i den tidigt och vi inte har haft lika hög andel av den brittiska mutationen så tidigt. Nu ligger den brittiska mutationen på två tredjedelar av fallen här, så det är ju ungefär vad andra regioner ligger på. Men i och med att vi fick in mutationen några veckor senare än de andra regionerna så tror jag att det är därför vi nu står och väger om det ska vända uppåt eller inte, säger Christian Blomkvist.

I Kronobergs län har man sett att de flesta smittas i hemmen och Christian Blomkvist säger att det är svårt att skydda sig mot smittan om någon som man bor ihop med insjuknar.

– Men tyvärr har vi även sett att smittan spridits på en del privata tillställningar som fester. Även på arbetsplatser har invånarna smittats. Men det är egentligen inget här som gör att vi sticker ut, säger han och trycker på vikten att stanna hemma vid minsta symptom och att man fortsätter att hålla avstånd för att få ner smittspridningen.

I Kronobergs län har man haft lite mer smitta i de västra länsdelarna om man jämför med hur det ser ut per 10 000 invånare.

– Men jag upplever att det har lugnat ner sig lite. Det är väl möjligtvis i Ljungby kommun vi har lite mer. I vissa småkommuner har vi ganska få fall, annars ligger det ganska jämnt i länet, säger Christian Blomkvist.

I Kalmar län uppger pressjouren att man är på väg mot ”all time high” när det gäller smittoläget. På Region Kalmars läns hemsida visar också statistiken att smittspridningen pekar uppåt i flera kommuner i länet, även om man fortfarande ligger lägre i förhållande till riket om man tittar på antalet fall per 100 000 invånare.

Bekräftat smittade av covid-19 per 10 000 invånare per kommun i Småland under vecka 11:

(Totalt inom parentes.)

Jönköpings län:

Aneby: 16 (635)

Eksjö: 26 (941)

Gislaved: 16 (635)

Gnosjö: 106 (999)

Habo: 111 (730)

Jönköping: 51 (834)

Mullsjö: 19 (491)

Nässjö: 26 (921)

Sävsjö: 47 (1 158)

Tranås: 15 (514)

Vaggeryd: 50 (729)

Vetlanda: 35 (867)

Värnamo: 26 (873)

Kalmar län:

Borgholm: 21 (312)

Emmaboda: 24 (385)

Hultsfred: 30 (560)

Högsby: 24 (449)

Kalmar: 47 (600)

Mönsterås: 68 (705)

Mörbylånga: 20 (428)

Nybro: 24 (405)

Oskarshamn: 28 (604)

Torsås: 18 (355)

Vimmerby: 38 (605)

Västervik: 30 (618)

Kronobergs län:

Alvesta: 12 (652)

Växjö: 16 (799)

Uppvidinge: 17 (786)

Lessebo: 9 (616)

Ljungby: 24 (741)

Markaryd: 31 (766)

Tingsryd: 5 (445)

Älmhult: 11 (634)

Källa: Folkhälsomyndigheten