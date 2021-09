Omkörning: Du ska inte lita på medtrafikanter!

Så var det dags för att skriva trafikrutor igen. Har du synpunkter eller funderingar kring trafik eller kanske något du vill att jag ska ta upp i trafikrutan är du välkommen höra av dig.

Uppgifterna om hur jag nås finns längst ned i rutan. Jag ska även i år börja med lite återblick på trafiken den gångna sommaren. Det jag nu kommer att säga har jag sagt flera gånger tidigare, men det skadar inte att upprepa sig. Det är, att jag och många med mig, tycker det är konstigt att det inte händer fler olyckor än det gör. Bakgrunden till detta påstår jag i många fall beror på, att mina medtrafikanter är mer uppmärksamma på olika situationer i trafiken.

Det ska vi vara tacksamma för. Ingen av oss som är ute i trafiken och uppträder som olika typer av trafikanter är felfri, vilket gäller även mig. Vi gör alla fel i trafiken, medvetet eller omedvetet, men dessa fel får aldrig leda till att det inträffar onödiga incidenter, som i vissa fall resulterar i svåra personskador, ja till och med orsakar att någon får lämna detta jordeliv.

Det finns trafikregler, som vi alla, oavsett trafikantgrupp, är skyldiga att följa. Låt mig börja med hastigheten. Det är ju inte alltid jag kan hålla den på plasten aktuella hastigheten. Detta beroende på köbildningar, rådande vädersituation exempelvis risk för vattenplaning och så vidare. Jag har själv i sommar råkat ut just för vattenplaning, vilket inte är att skoja med och kan i vissa fall vara svårare än snö- och ishalka. Många tycker, att den på platsen gällande hastigheten är för låg, vilket resulterar i att många håller betydligt högre hastighet. Den angivna hastigheten har inte kommit till utan att det finns skäl därtill. Det är ju dessutom så, att det är jag som enskild bilförare, som är skyldig anpassa min hastighet till rådande omständigheter. Mot den bakgrunden har den på platsen gällande hastigheten ingen betydelse. Detta sagt om hastigheten.

Hastighet har också anknytning till nästa sak jag tänker ta upp. Det handlar då om omkörningar. Jag har vid flera tillfällen uppmärksammat detta i sommar, även om det inte är något nytt. Många bilister genomför omkörningar utan att vara klara över, att det kan ske utan risk. Det som jag upplevt är, att bilisten inte har klar sikt tillräckligt lång sträcka framför. Ett annat exempel är två plus ett vägar. Här görs ofta omkörningar, oaktat det tvåfiliga körfältet strax övergår till ett körfält har i många fall hänt, att tack vare bilisten i det högra körfältet saktat ner så har den omkörande bilisten haft möjlighet att köra in i det högra körfältet. I många fall har också omkörningen ägt rum oaktat det längre fram funnits ett backkrön eller kurva som förhindrat sikten för den omkörande. I många fall har det då helt plötsligt dykt upp ett mötande fordon och den omkörande bilisten har i flera fall varit tvungen att mer eller mindre kasta sig in bland bilarna i det högra körfältet. Åter igen har det då varit tack vare medtrafikanterna att det inte inträffat en sammanstötning.

Den tredje saken jag i det här sammanhanget ska ta upp hör också ihop med hastigheten och det är tillräckligt långt avstånd till framförvarande fordon. Här finns olika sätt att se på detta, men det absolut bästa avståndet till framförvarande fordon är den så kallade ”tresekundersregeln”, vilken jag utan större svårighet själv kan påverka. Den innebär att jag skall hålla ett avstånd till framförvarande fordon på minst tre sekunder. Den regeln gäller i alla hastigheter. I vissa fall kan det avståndet behöva bli längre beroende på bland annat siktförhållanden och väderleksförhållanden. Då skall avståndet ökas. Ju högre hastighet jag har desto längre blir automatiskt avståndet. I praktiken för att kontrollera detta gäller följande: När framförvarande fordon är vid ett fast föremål utmed vägen börjar jag räkna, ettusenett, ettusentvå och ettusentre. Om jag med mitt fordon kommer till den fasta punkt jag utgick ifrån innan jag hunnit till ettusentre, ja då är mitt avstånd för kort och det måste ökas och därefter upprepa jag samma räknesätt igen.

Än en gång välkommen tillbaka att studera innehållet i trafikrutan denna vecka. Den återkommer varje fredag även i fortsättningen.