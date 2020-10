Överföringsledningen fortsätter att röra upp känslor

Under kommunstyrelsens sammanträd i oktober fanns överföringsledningen mellan Ljungby och Bollstad indirekt med på dagordningen. Detta genom en motion från miljöpartiet om att ta in offerter för minireningsverk till Bollstad och därefter upphandling och montage av dessa.

Den som inte är insatt i turerna kring överföringsledningen bör veta att Ljungby kommun behöver ersätta reningsverket för Bollstad, och att det kommer att göras av överföringsledningen som planeras byggas mellan Ljungby och Bollstad. Ledningen ska både föra dricksvatten ut från Ljungby och avloppsvatten in till Ljungby för rening. Överföringsledningen tros få en positiv inverkan på utvecklingen av Bolmens östra strand med nybyggnation och fler invånare som följd.

Frågan om överföringsledningen har debatterats flitigt de senaste åren, och Miljöpartiet är tillsammans med Sverigedemokraterna minst sagt skeptiska till investeringen som är en av kommunens största någonsin.

Motionen om att ta in offert lämnades första gången in i januari 2016, då avslogs den med motiveringen att det skulle ta flera år att byta reningen i området för att sedan kunna utvärdera den. I sin motion 2020 påpekade Miljöpartiet att fyra år passerat och att det under de åren skett en hel del, som utveckling av de småskaliga reningsanläggningarna med ännu bättre rening som följd. Därför ville Miljöpartiet än en gång föra frågan om minireningsverk på tal.

Motionen fick som följd att frågan om överföringsledningen än en gång blev ett debattämne i kommunstyrelsen. Tommy Göransson (MP) menade att beslutsunderlaget som kommunstyrelsen fått framför sig var felaktigt, och att det borde vara tillräckliga skäl för en återremiss. Han fick medhåll av Jan Lorentzson (SD).

Men kommunstyrelsens ordförande Magnus Gunnarsson (M) menade att det var att-satserna som kommunstyrelsen hade att överväga, och inte underlaget.

– Det här handlar om en standardövning från Tommy, sa Gunnarsson och tillade att det står ledamöterna fritt att yrka på återremiss.

Eftersom Tommy Göransson är ersättare i kommunstyrelsen, och den aktuella dagen inte tjänstgörande kunde han inte yrka på någonting. Det gjorde däremot Krister Salomonsson (SD).

Ann-Charlotte Wiesel (M) yrkade på avslag och fick medhåll av Lars-Ove Johansson (C).

– Jag yrkar bifall eftersom det finns ett behov av att göra någonting åt situationen i Bollstad så snabbt som möjligt och jag tycker att det vore intressant att ta in offerter, sa Kerstin Wiréhn (V).

Det blev också debatt om när beslutet att bygga en överföringsledning togs, i underlaget stod det att ”Tekniska förvaltningen arbetar tillsammans med andra förvaltningar för att verkställa kommunfullmäktiges beslut om en överföringsledning för vatten och avlopp mellan Ljungby och Bolmens östra strand.”

I vilken instans och när beslutet om att bygga ledningen ifrågasattes, och sades vara en tolkningsfråga eftersom slutgiltiga beslut fattas när budgeten för ett projekt klubbas.

Marcus Walldén (M) gav svar när han citerade Smålänningens rapportering från fullmäktigemötet den 17 december 2018: Va-frågan delade fullmäktige - men det blev beslut om utbyggnad.

Paul Kowalski (S) som inte följer sitt partis linje när det gäller överföringsledningen passade på att ta upp frågan om att kommunen inte kan tvångsansluta någon till överföringsledningen, och han ifrågasatte hur dyrt projektet kommer att bli för va-kollektivet.

– Innan alla kort ligger på bordet hade jag inte vågat sätta spaden i jorden. Det är va-kollektivet som kommer att få ta smällen.

Jan Lorentzson tyckte att ledamöterna snöat in på att fattade beslut ska genomföras.

– Om ett beslut fattats av kommunstyrelsen och vi upptäcker att det är dåligt, ja då är det inte värre än att vi ändrar oss.

Sverigedemokraterna tog också upp att kommunen genom en överföringsledning gör sig mer sårbar eftersom ett vattenverk och ett avloppsreningsverk då servar stora delar av kommunen.

En avsevärt mer relevant fråga, tyckte Gunnarsson.

– Det är den nivån på debatt jag vill se, vad-frågorna och ved det innebär för kommunens ekonomi, sa han och syftade på att ledamöterna ska diskutera vad som ska göras och låta tjänstepersonerna sköta hur det görs.

Ann-Charlotte Wiesel berättade om hur många hon pratat med som vill se en överföringsledning byggd, men Roland Johansson (ALT) kontrade då med att han bara hört motsatsen.

Den långa debatten avslutades med två voteringar. Tio ledamöter röstade för att frågan skulle avgöras, fyra för en återremiss och en avstod. När det blev votering om avslag till motionen röstade tio för avslag och fem emot.

Läs fler artiklar om överföringsledningen genom att klicka här.