Per talar ut – satt häktad för mordet på Anna Lindh: ”En polis sa jävla ministermördare till mig”

Per Svensson föddes i Stockholm och familjen flyttade till Huskvarna när han var 11 år gammal. Banden till Stockholm hade dock hunnit bli starka före flytten. Han talar utpräglad Stockholmsdialekt och framför allt hade han redan byggt upp en stor passion för Djurgårdens IF, särskilt i fotboll.

– Det jobbigaste under coronapandemin tycker jag är att det inte går att se några matcher på plats. Den senaste matchen jag såg var när Djurgården vann SM-guldet i Norrköping i november förra året. Det är mitt allra största idrottsminne, säger Per Svensson, nu 52 år gammal.

– Jag har egentligen ganska svårt att minnas olika saker, men när det gäller Djurgården minns jag nästan alla startelvor från alla år!

I tidig ålder började Per Svensson att resa till Stockholm och andra delar av landet för att se Djurgårdsmatcher. Det gjorde att han tidigt också kom in i fotbollshuliganismens värld med våldsamma upplopp, bråk med andra lags supportergrupper och bråk med ordningsmakten. I början av 2000-talet var han en välkänd person för Stockholmspolisen.

Han är öppen med att mycket av hans pengar från den tiden kom från brott som kortbedrägerier och han hade då dömts för många brott. Det hårdaste straff som han har dömts till i sitt liv är elva månaders fängelse.

– I det avseendet har jag absolut haft tur, konstaterar han.

Utrikesminister Anna Lindh (S) blev svårt knivskuren inne på varuhuset NK i centrala Stockholm på eftermiddagen den 10 september 2003. Hon avled på sjukhus omkring elva timmar senare.

Efter mordet publicerade medier bilder från NK:s övervakningskameror som föreställde gärningsmannen klädd i blå keps och grå Nike-tröja. Då fick polisen flera tips som pekade ut Per Svensson som vid den tiden även var en frekvent besökare på NK.

– Jag bodde i närheten och jag var ”spindeln i nätet” som kände väldigt många. Vissa poliser trodde säkert att det var jag, men jag vet att det fanns andra poliser som direkt sade att det inte kunde vara jag eftersom jag bara kunde vara våldsam i samband med fotbollsmatcher.

Den 16 september greps han på en restaurang utanför Råsunda Fotbollsstadion i Solna i samband med ett Stockholmsderby mellan Djurgården och Hammarby. Nyheten att en 35-åring man hade gripits som misstänkt för mordet på Anna Lindh blev av förklarliga skäl det stora samtalsämnet i hela Sverige.

Det var faktiskt bara för ett par år sedan som jag fick reda på hur någon kunde ge mig alibi.

Tre dagar efter gripandet blev Per Svensson häktad som skäligen misstänkt för mordet, den lägre misstankegraden. Han kunde inte svara på polisens frågor om var han befann sig vid tidpunkten när Anna Lindh blev attackerad.

– Det var faktiskt bara för ett par år sedan som jag fick reda på hur någon kunde ge mig alibi, säger Per Svensson.

Det visade sig att han klockan 16.13 den 10 september hade suttit på ett bibliotek i Upplands-Bro tre mil norr om Stockholm och en annan person hade kunnat bekräfta att han var där.

– Jag förstod att mitt DNA inte skulle kunna hittas, men jag var samtidigt orolig för att den svenska polisen kunde manipulera bevisen eftersom det var så viktigt att mordet löstes. Därför kände jag mig betydligt tryggare över att DNA-analysen gjordes i England, säger Per Svensson.

Jag var samtidigt orolig för att den svenska polisen kunde manipulera bevisen eftersom det var så viktigt att mordet löstes.

Samtidigt som han satt inlåst på Kronobergshäktet i Stockholm pågick en massiv mediebevakning där "35-åringens" liv undersöktes. Bland annat förekom uppgifter om att han umgicks med kungafamiljens barn.

– Det var inte sant. Jag var ute mycket på Stureplan vid den tiden och det var kungabarnen också och vi stötte på varandra ibland. Men det var i sig inget ovanligt för många, utelivet i Stockholm är egentligen inte särskilt stort, säger Per Svensson.

Hur mycket kunde du ta del av det som rapporterades under de dagarna?

– Inte mycket, men jag kunde se vissa rubriker genom min lucka när häktesvakter läste tidningarna. Jag hade stenhårda restriktioner, men efter några dagar kom en vakt fram till mig och visade en tidning och sade: ”Titta vad de skriver om dig”.

Den 24 september blev Per Svensson frisläppt och alla misstankar avskrevs. Samma dag hade polisen gripit Mijailo Mijailovic som senare kom att dömas för mordet.

I mars 2004 tilldelades Per Svensson 150 000 kronor i skadestånd för tiden i häktet. Dåvarande Justitiekansler Göran Lambertz ansåg att 10 000 kronor egentligen var ett skäligt belopp för att sitta oskyldigt frihetsberövad i åtta dagar, men att den stora uppmärksamheten motiverade ett betydligt högre skadestånd.

Jag ville stämma alla, men jag fick höra att det inte var möjligt och jag lät mina advokater gå igenom materialet och de fick välja ut vad vi kunde gå vidare med.

Efter frigivningen började Per Svensson och hans advokat Gunnar Falk att förbereda rättsprocesser för förtal mot medier som de ansåg hade gått över gränsen i sin rapportering. Det landade till slut i stämningar mot de ansvariga utgivarna på Expressen och Sydsvenskan.

– Egentligen tyckte jag att Aftonbladet hade varit värst när de skrev att jag ”var ute och festade under Anna Lindhs dödskamp”. Jag ville stämma alla, men jag fick höra att det inte var möjligt och jag lät mina advokater gå igenom materialet och de fick välja ut vad vi kunde gå vidare med, säger Per Svensson.

Mellan 1998 och 2003 var Per Svensson inskriven på Lunds Universitet och bodde delvis i staden, men han tog inga högskolepoäng. Tiden i Lund ser han som en av de roligaste perioderna i livet. I Sydsvenskan skrevs mycket utifrån den bakgrunden.

Rättsprocesserna där de två tidningarna friades kom att helt avslutas över nio år efter att publiceringarna hade gjorts.

– Det negativa med en så lång process är att du hinner glömma bort saker, men det positiva är samtidigt att du går vidare i livet och inte längre behöver vara bitter över gamla händelser.

Du förlorade målen, men behövde inte betala Sydsvenskans rättegångskostnader. Kändes det som en delseger?

– Nej, det var helt ointressant. Jag ville bara få upprättelse för det som hade skrivits om mig, säger Per Svensson.

Han konstaterar att det ändå har varit positivt för honom att Mijailo Mijailovic kom att dömas till livstids fängelse då det har gjort att allmänheten har övertygats om att mordet på Anna Lindh har klarats upp och att den så kallade ”35-åringen” inte är den skyldige.

– Jag var inte särskilt insatt i vad Anna Lindh stod för politiskt. Det mest tragiska i historien var att två barn förlorade sin mamma. Det nämns sällan, inte ens när det Socialdemokratiska partiet pratar om Anna Lindh, säger Per Svensson.

Anna Lindhs familj bestod av maken Bo Holmberg (civilminister i S-regeringen 1982-1988 och landshövding i Södermanlands län 1996-2005), och deras två söner som 2003 var 13 år respektive 9 år gamla. Bo Holmberg avled 2010 och enligt medieuppgifter hämtade han sig aldrig efter hustruns död.

2006 eller 2007 var det en polis i Jönköping som sade ”jävla ministermördare” till mig.

Genom åren upplever Per Svensson att poliser ibland har associerat honom med mordmisstankarna.

– 2006 eller 2007 var det en polis i Jönköping som sade ”jävla ministermördare” till mig. Jag berättade om det för min advokat och han blev riktigt förbannad. Däremot förstod vi att det inte var lönt att gå vidare eftersom det i praktiken är omöjligt att få rätt mot polisen, säger Per Svensson.

I dag är livet lugnare. Han bor i Jönköping och har i nuläget inte någon sysselsättning.

– Om jag jämför det liv jag lever nu jämfört med hur jag tidigare levde är det som att byta en formel 1-bil mot att gå med rollator, säger Per Svensson och skrattar.

Efter ett liv kantat av kriminalitet och mängder av domar för brott så klargör han att det livet nu är över. De senaste fem åren har han lagförts för ett brott – tre månaders fängelse för olaga hot. Han säger att den främsta anledningen till att han har förändrat sitt sätt att leva är hans åttaåriga dotter.

En person som jag känner har berättat om julaftnar och födelsedagar med barnen på Kumlaanstalten och jag känner att jag verkligen aldrig vill hamna i en sådan situation.

– Det är verkligen tragiskt att vara kriminell och förälder. En person som jag känner har berättat om julaftnar och födelsedagar med barnen på Kumlaanstalten och jag känner att jag verkligen aldrig vill hamna i en sådan situation. Att få barn innebär ju för mig, liksom för många andra, att du inte längre kan se dig själv som den viktigaste personen, säger Per Svensson.

Han nämner även att han på gamla da'r har blivit religiös och säger att han främst gillar mässor i katolska kyrkor. Som framtidsplaner nämner han att han gärna vill jobba med marknadsföring.

– Jag skulle säga att jag alltid har haft ett bra sinne för att göra affärer, men min bakgrund gör ju ändå att det är svårt för ett företag att utåt ”fronta” med mig som anställd. Jag har även funderat på att studera.

Trots att han upplevde att han blev elakt behandlad i medier tycker han i dag inte att det är några problem att berätta om vad som hände för 17 år sedan.

– Det gör mig inget att folk ibland skämtar med mig om det. Jag tänker också så här: Jag är väldigt intresserad av historia och jag har läst allt jag kan om mordet på Gustav III (Sveriges kung som mördades 1792). Om det är någon som i framtiden vill läsa allt om mordet på Anna Lindh så har jag faktiskt ett ansvar för att bidra med att berätta min del av historien, säger Per Svensson.

Bakgrund: Mordet på Anna Lindh

Klockan 16.13 den 10 september 2003 blev dåvarande utrikesminister Anna Lindh (S) svårt knivskuren inne på varuhuset NK i centrala Stockholm. Hon fördes därefter till Karolinska Universitetssjukhuset i Solna där hon opererades under flera timmar. Sent på kvällen uppgav sjukhuset att hennes tillstånd var kritiskt men stabilt. Under natten förvärrades tillståndet snabbt och vid klockan 05.30 på morgonen avled Anna Lindh. Dåvarande statsminister Göran Persson (S) meddelade dödsbudet i ett tv-sänt tal vid 09-tiden på morgonen.

Den misstänkte gärningsmannen hade hunnit lämna NK efter knivattacken. Efter dödsbeskedet offentliggjordes bilder från varuhusets övervakningskameror som visade den misstänkte gärningsmannen. Polisen fick in många tips om vem mannen var och flera av tipsen pekade ut den då 35-årige Per Svensson. Den 16 september greps han av polisen på en restaurang i Solna. Den 19 september blev han, som i media benämndes som 35-åringen, häktad som skäligen misstänkt för mordet — den lägre misstankegraden. Den 24 september blev Per Svensson försatt på fri fot och alla misstankar avskrevs. Samma dag hade Stockholmspolisen gripit den då 25-årige Mijailo Mijailovic som kort därefter blev häktad på sannolika skäl misstänkt för mordet – den högre misstankegraden. Mijailo Mijailovic erkände mordet på Anna Lindh och han dömdes till slut till livstids fängelse av Högsta domstolen den 2 december 2004. Han sitter fortfarande i fängelse.