Politiken silar mygg och sväljer kameler...

I måndagens tidning så läser vi hur socialdemokraterna lokalt uttrycker stor förundran över att vår skolverksamhet i Ljungby kommun ser ut att kosta oss ytterligare 6-7 miljoner kronor att genomföra under 2021. Kostnaderna anses rusa och verksamheten liknas lite vid ett "bottenlöst hål". Fakta är att under 2020 gjorde samma verksamhet ett överskott på likartad nivå och låt oss betänka att under 2014 ansvarade verksamheten för totalt 5210 barn/ungdomar och under 2020 för totalt 5765 barn/ungdomar. Den reella kostnadsökningen över dessa år är mindre än 3 procent per år. Bottenlöst...?

Vi har att göra med en kommunal verksamhet som omsluter nästan 700 miljoner kronor årligen, så det man blåser upp till oanade proportioner är en eventuell fluktuation på nästan ofattbara +1 procent... I relation till detta tänker man sig kraftfull insats av externa konsulter för "att komma tillrätta med problemet", till säkerligen omfattande ytterligare kostnader för kommunen. Som kontrast till detta så bör vi beakta att samma politiska sida inte haft något att anmoda mot att RegionKronoberg sedan 2014 fått ökade skatteintäkter med drygt 3,1 miljarder kronor till totalt 8,8 miljarder och att de i stort sett förbrukat detsamma. En kostnadsökning på motsvarande 55 procent...och snart dessutom ett sjukhusbygge för 10 miljarder...

Vi summerar: En stipulerad eventuell kostnadsökning för Ljungby kommuns befolkning på 246 kronor per person och år för Ljungby kommuns skola 2021 anses alltså långt mer intressant och relevant att blåsa upp i media, och lägga utredningsresurser på, än att fokusera på att få rätsida på det formidabla svarta hål (RegionKronoberg) som idag kostar oss 15 456 kronor extra per person och år jämfört med 2014. Är det möjligen rimligt att vi ställer krav på att politiken sätter tänderna i det som verkligen betyder något...? Omfördelning av resurserna...? Våra barn är vår framtid och hela Ljungby kommuns framtid och en befolkningstillväxten kommer inte av tomma ord och verbala löften.

Engagerad kommuninvånare