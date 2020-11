Pool Pozitions mål är att hjälpa andra att nå sina mål

När de fem personerna i rummet berättar om vad som fört dem samman känns det som om allting varit meningen från början.

Grundaren till företaget, eller numera de tre företagen är Magnus Johansson.

– Jag startade företaget Pool Pozition och visste redan från början mitt eget mål i hur jag skulle kunna växa. För det är det som Pool Pozition gör, hjälper andra att nå sina mål så att ”det inte bara blir vad det blir” utan ”det blir vad man vill att det ska bli” och gå från att vara händelsestyrd till målstyrd.

Förenklat kan uppbyggnaden av företaget som numera står på tre ben, förklaras med att Magnus Johansson under de fem år som gått har hittar människor som har den kompetens och erfarenhet han velat få tillgång till.

Magnus ansvarsområde i Pool Pozition är konsultering som erbjuder andra företag sina kunskaper i exempelvis vd-stöttning och förändringsprocesser.

– För att ett företag ska utvecklas och nå sina mål behöver det vara målstyrt. Tillsammans med företaget sätter vi upp en realistisk målbild på fem års sikt.

– Sedan bryter vi ner den årsvis. Det kan handla om investeringar eller förändringar – maskininköp eller kunskapskomplettering. Det är lätt att fastna i sitt eget och då är ögon och öron utifrån till stor hjälp för att utvecklas.

Magnus berättar att han älskar att bygga upp och utveckla bolag, men tekniken insåg han att andra hade bättre kompetens i.

Som på beställning hittade han Robin Håkansson som drev egen firma. Hans kompetens fanns i både de tekniska och estetiska bitarna.

– Han kom perfekt med sitt driv, sin kraft och sin kompetens inom den digitala världen.

Magnus berättar att han genom Robin nu kunde erbjuda kunderna de digitala lösningarna inom marknadsföring och fullservicebyrån Poz media startades. Nu fick kunderna tillgång till en duktig fotograf, filmare, redigerare, livesändare och enorm idéspruta.

– En kund ska kunna komma till oss och få precis allt de vill ha inom digital marknadsföring utan att behöva ringa ytterligare ett samtal . Allt från utbildning till strategisk och operativ planering samt produktion, lagring och analys på genomförda kampanjer.

– Livesändningar efterfrågas stort i dag och det är genom den digitala världen man främst vill nå ut med sitt budskap. Här får kunden hjälp med vilka kanaler just deras budskap går fram bäst, säger Magnus Johansson.

– Poz media fick ett mycket positivt gensvar och man anställde Jahja Al Khatib som en ytterligare produktion- och redigeringsresurs.

– Fantastiskt kul att få internationell erfarenhet i teamet, säger Robin Håkansson med stolthet.

Nästa man blev Håkan Lindow i bolaget POZ Academy.

Efter ett möte mellan Magnus och honom var snart också Håkan med på tåget och det är han som står för den specifika kunskapen av digitalt lärande – e-learning.

Hans 20-åriga erfarenhet och kompetens på ett av Ljungbys största företag gällande operativt och strategiskt arbete för globala företag skulle komplettera ytterligare.

– Nu under coronapandemin har nog de flesta upptäckt vilken tillgång det är att istället för fysiska möten – kunna både ses och höras digitalt. Kunderna behöver inte låta all personal åka många mil och genomgå en utbildning via en powerpoint. Jag skapar samma utbildning men digitalt, förklarar Håkan.

Magnus berättar att kunden ger dem materialet de vill förmedla och att Håkan sedan sätter ihop det pedagogiskt och väl presenterat.

– Förutom att man sparar både miljö och pengar i resor, sparar man tid. Efteråt finns allt sparat att återgå till om man vill titta igen. I varje utbildning ingår också ett kunskapstest där man själv och företaget kan se att alla budskap gått fram.

Håkan visar exempel där företag ger en introduktionsutbildning till nya medarbetare. Där ingår allt från policy, företagets eller organisationens värderingar till information om tider för lunch och pauser.

– Genom en digital presentation vet man att ingenting faller mellan stolarna och behöver inte gå igenom allt med varje person. Dessutom kan man få allt översatt till språk man önskar, förklarar Håkan.

På sidorna han visar ingår både stillbilder, text, ljudfiler, live-tv, animeringar och illustrationer.

Det är här som Robin Håkansson och Jahja Al Khatib kommer in med sina kunskaper.

De visar in på sitt rum där deras alla verktyg finns. Det är drönare, kameror, filmkameror, stativ, lampor och datorer med olika program.

Jahja har en egenskapad 2D animation på sin skärm och genom en kamera följer den Jahjas mun när han pratar. Han kan även påverka rörelsemönstret.

Här slår Robin och Jahja sina kloka huvuden ihop och förverkligar kundernas önskemål.

– Film/video är det som kunderna efterfrågar mest och det är innan själva inspelningen som all tid ligger. När vi väl är på plats har vi ett komplett körschema klart, förklarar Robin.

Jahja visar ett körschema. Allt är noga planerat. Var personen som ska filmas ska stå, gå och komma in i rutan igen samt omgivningen.

– Detaljerna är viktiga, de sänder budskap som vi kanske inte ens tänker på. Det kan vara färger som symboliserar stämningar och känslor, musik som stämmer överens med vad kunden vill säga, rätt klädsel och rätt miljö. Det är här den mesta tiden ligger, säger Jahja.

Fyra kreativa och produktiva personer som erbjuder hjälp med digital marknadsföring och att nå sina mål – det kräver en femte person.

Han heter Tony Ståhl och jobbar som marknads- försäljningsansvarig på Poz academy. Med sin tidigare erfarenhet som säljare för Stanley black and decker gör han bolaget komplett.

– Det här är framtiden och vi är marknadsledande i Sverige med det vi erbjuder våra kunder inom e-learning, säger Tony Ståhl.

Magnus menar att detta bara är början, nu väntar norden och sedan resten av världen.

– Det är vårt mål och inom snar framtid vill vi utöka med fler kontor runtom i Sverige. Det är vår målbild och den ska vi förverkliga, säger Magnus Johansson.