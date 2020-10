Privatperson skänkte stor gåva till Troja

”Vi har fått en ny stor gåva från en privatperson, som också vill var anonym. Vilket engagemang och Trojahjärta det finns, när man som privatperson skänker 20 000 kr till föreningen. Det visar att Troja är viktigt för många och att man hjälper till när det som mest behövs. Vi tackar ödmjukt för den stora gåvan!” skriver Troja på sin hemsida.

Trojas supporterförening Red Stallions fortsätter också samla in pengar till klubben. Med hjälp av gamla profiler från klubben hade de under måndagen samlat in 27 062 kronor.

Senaste hälsningen kom från Rickard Wallin som spelade en säsong för Troja på lån säsongen 1999-2000. Tidigare har bland annat ikoner som Leo Gudas, Thea Johansson, Roger Johansson, Olof Mårs och Justin Kelly skickat videohälsningar för att dra uppmärksamhet till insamlingen.