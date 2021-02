Provtränade under 2020 – nu klar för Ljungby IF

19-årige Christoffer Johansson provtränade med Ljungby IF redan i juli 2020.

Då tillhörde han Växjö BK.

Nu har den Östers IF-fostrade försvararen skrivit på för Ljungby IF, enligt uppgifter till Smålänningen.

Den 4 februari bekräftade tränaren Ilija Dobric att fler spelare kan vara på väg in i truppen:

– Vi jobbar vidare, vi är inte klara med truppen. Vi har pratat med några spelare och det kan hända mer. Om vi får in två-tre spelare med "tyngd" så kan det bli riktigt bra, sa LIF-tränaren då.

Ljungby IF skulle spelat årets första träningsmatch under tisdagskvällen, men matchen mot Östers IF U19 fick ställas in då det inte är tillåtet att spela träningsmatcher.