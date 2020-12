Rattfull måste ha alkolås i bilen i två år

Mannen, som är bosatt i Älmhults kommun, har överklagat Transportstyrelsens beslut att dra in hans körkort och sätta villkor.

Transportstyrelsen har beslutat att mannan kan få behålla sitt körkort med villkor om alkolås under två års tid. Transportstyrelsen beslutade även att mannens körkort ska vara giltigt enbart om han skickar in läkarintyg om alkohol under april 2021.

Motiveringen till beslutet var att mannen hade gjort sig skyldig till grovt rattfylleri.

Men detta överklagade mannen. Han ville inte behöva ha alkolås i bilen. Han vill i stället ha tillbaka sitt körkort utan villkor eftersom han redan har beslut om övervakningar på sig, påpekar han i domen.

Mannen hävdar att han snabbt behöver tillgång till bil för privata ärenden och ibland i arbetet. Han vill han inte skjutsa dem han känner om han ha alkolås i bilen. Dessutom kommer kostnaden för alkolås och alkotester bli dyrt för honom, påpekar han.

Men dessa argument vann inte gehör hos domstolen. Överklagandet fick avslag hos förvaltningsrätten i Växjö. Beslutet om alkolås står fast.