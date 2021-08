Rekordstort startfält när stjärnorna kommer till Ljungby

Ljungby FIK vet hur man anordnar mångakampstävlingar. Ljungby mångkamp brukar locka många startande och förra året stod man värd för SM på Sunnerbovallen.

I helgen är det åter dags för mångkamps-SM och efter att anmälningstiden har gått ut kan klubben konstatera att det blir ett rekordstort startfält för Ljungby FIK. 135 deltagare, 67 killar och 68 tjejer, är anmälda till de olika klasserna.

I startfältet finns de bästa i Sverige. Bianca Salming, som satte nytt personligt rekord i Ljungby förra året, ställer upp i kvinnoklassen och i herrklassen finns Fredrik Samuelsson på startlinjen. Båda är regerande svenska mästare och vill så klart försvara sina guld.

Dessutom är det flera lokala talanger som kommer till start. Ljungby FIK:s Jacob Thelander som gjorde bra ifrån sig på JEM är med och slåss om medaljerna i P19-klassen. Och ingen lär nog bli förvånad om det blir något personligt rekord från Jacob.

I F16-klassen finns hemmahoppet Ebba Cronholm med och tampas mot 16 andra deltagare. Ebbas starkaste gren är 800 meter och förra veckan visade hon fin form när hon satte personliga rekord i längdhopp och på 300 meter häck.

I F13-klassen, som tävlar i femkamp på lördagen, där UDM körs samtidigt, ställer klubben upp med tre tjejer: Stina Johansson, Elsa Wiesel och Nova Andersson.

På lördagen tävlar också Ljungby FIK:s Vincent Sheehan i P12-klassen. Även han kör femkamp.

Men för att alla atleter ska kunna tävla krävs det väldigt många funktionärer för att kunna arrangera en så stor tävling. Hela 149 funktionärspass under helgen, uppdelat på 82 personer under lördagen och 67 under söndagen. Dessutom ställer kommunalråd upp för klubben genom att vara funktionärerna, men också för att få förståelse för vad det innebär att arrangera ett SM.

– Det är vi väldigt tacksamma för, säger tävlingsledaren Mia Jansson.

Det mesta är i ordning på arenan och det sista kommer att vara klart till helgen. Det som återstår är att tvätta banorna, att kulringen ska anläggas i gräsmattan och att högtalaranläggningen ska installeras.

– Vi kommer ha två speakers, en som sitter stationärt i vårt torn och en som går på plan. Vi kommer också själva att ansvara för att livesända hela tävlingen på Svenska friidrottsförbundets Facebooksida med hjälp av våra egna ungdomar.

En stor skillnad från förra året är att det i år får vara publik på plats.

– Vi har ju möjlighet att välkomna publik till arenaområdet i år, så passa på att komma ner, stötta klubben, klubbens aktiva och titta på högklassig friidrott på hemmaplan, säger Mia Jansson och Jörgen Alm, projektledare för SM.