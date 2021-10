Romfors fick gåshud – hyllar publiken: ”Betyder något enormt”

Publiken var tillbaka. Över 2 000 hade tagit sig till Ljungby arena för att heja fram Troja i hemmapremiären mot BIK Karlskoga.

– Helt sjukt, jag fick gåshud. Man åkte in på isen och det känns som att det var en evighetssen som man spelade inför publik. Det var bra tryck här hemma och det betyder något enormt. Energin gick rakt upp i ryggen och man känner sig en level till med publiken i ryggen, säger Victor Romfors.

27-åringen gör sin första allsvenska säsong, men har kommit in i det bra.

– Det är klart att det är ett steg upp. Alla är bättre och starkare, men det är vi också. Vi åker med alla lag. Lag som är tippade både övre och undre halvan.

Forwarden började som extraspelare och fick även spela i boxplay. I sitt första byte kom han igenom, men lyckades inte överlista Marcus Hellgren.

Romfors var för första gången tillbaka i samma kedja med Kalle Olofsson och Carl-Johan Sjögren som var framgångsrika förra säsongen. De känner varandra väl och har ett fint samspel.

– Jag tyckte att det funkade bra.

I andra perioden var Romfors nära, nära två gånger om.

– Ibland känns det som att det går troll i det. Första bytet fick jag ett halvt friläge och vi skapade några lägen till där det var en hårsmån från att gå in. Men det gick inte. Det är samma för hela laget. Den trillar inte in och just nu får vi kriga något djävulskt för att få in pucken.

Matchen slutade 1–4, skotten slutade 22–22 och sett till farliga chanser i fem mot fem var nog Troja snäppet bättre. Men det var ett effektivare Karlskoga som tog tillvara på Trojas misstag.

– Vi kom ut bra och fick mycket energi av publiken. Äntligen fick vi spela på hemmaplan inför över 2 000 personer som lyfte oss i början. Jag tyckte att vi tog kommandot i matchen och sedan var det ett ställningskrig. Överlag gjorde vi en bra match, men vi blev hårt straffade. De har ett vasst powerplay, det visste vi, men ändå lyckades de göra två mål i powerplay. Vi lyckades inte göra något förutom när vi tog ut målvakten. Det var mycket chanser där ute och det kunde vippat åt vilket håll som helst. Vi blev straffade av våra egna misstag och fick inte in pucken framåt. Återigen, säger Victor Romfors.