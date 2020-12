Så minns vi Ljungby 2020

JANUARI:

3 januari: Vid förra årsskiftet avslutades den tävling som Föreningen Arkitekturupproret dragit igång över hela landet. Det gällde att utse den vackraste byggnaden i Sverige gen0m alla tider - slott och kyrkor var undantagna. Tellushuset i Ljungby blev Sveriges tolfte vackraste byggnad genom tiderna.

13 januari: Ljungby blåsorkesters nyårskonserter på Godsmagasinet drog fullt hus. Nyårstalet hölls av Linda Hansson - nyligen korad till Sveriges bästa hemmabagare. "Strunta i vad folk tycker och tänker, och lyssna på de som pushar dig i stället!", manade hon.

15 januari: Vid lunchtid denna dag var det 9,3 plusgrader i Ryssby och på Laganrasten. Det var bara en grad från alla tiders januarirekord för Kronoberg, som uppmättes för 47 år sedan.

28 januari: Coronaviruset började göra sig påmint. Smålänningen telefonintervjuade ljungbybon Alexander de Freitas i Shanghai. "Det börjar kännas nära inpå nu", sa han. "I natt hade vi vårt första dödsfall i Shanghai".

30 januari: Motorvägsbygget på E4 vid Lagan rullade vidare. Ett klassiskt landmärke, fundamentet för skyltarna vid Laganland - vars tre ben funnits på plats sedan Laganland öppnades 1982 - sprängdes för att ge utrymme för vägbygget.

FEBRUARI:

4 februari: Smittskyddsläkaren i Region Kronoberg, Christian Romin Blomkvist, säger i Smålänningen: "Risken för spridning av corona i svenska samhället bedöms som väldigt låg. Vi kommer säker att få enstaka fall, det går inte att utesluta med tanke på dagens resande, men det är mycket liten risk för en större spridning".

7 februari: Inge Svensson utsågs till Årets Ryssbybo: "Han är för byn vad bensinen är för en bil - en kraft framåt".

11 februari: Renoveringen av medicinavdelningen på Ljungby lasarett blev klar, och efter invigningen kunde patienter flytta in där.

13 februari: Mögel upptäcktes i Torpa förskola och fritidshem och verksamheten fick flyttas till andra lokaler. Fortfarande mot slutet av 2020 diskuterads hur man skall lösa problemet.

27 februari: Områden kring ån Lagan drabbades av mycket stora översvämningar i samband med de höga vattenflödena. Vid Hornsborg steg vattnet så mycket att det var risk att hela Europaväg 4 skulle få stängas av.

MARS:

9 mars: Elvaåriga Tuva Alderup från Ljungby vann, tillsammans med sina lagkamrater i Lejonen, Wild Kids i TV. Medlemmarna i vinnarlaget fick åka till Sydafrika och skänka 10 000 kronor till elefanterna.

10 mars: En bröllopskomedi slutade med ett äkta frieri. Efter en av föreställningarna av RoA4Evers komedi "Nånting lånat, nånting blått..." kallades Johanna Johansson upp på scenen i Godsmagasinet där Emil Danielsson också dök upp. "Det kanske är så att jag varit lite saktfärdig", sa han och friade till sin Johanna.

18 mars: Nu hade coronapandemin slagit till på allvar även i Sverige. Regeringens rekommendation om att all gymnasieundervisning skulle bedrivas på distans innebar att eleverna på Sunnerbogymnasiet skickades hem.

26 mars: Lodjurets antal stiger i länet.I Kvänarp såg flera personer vid olika tillfällen lodjur, som också dokumenterades på film.

31 mars: Fram till detta datum hade 33 personer testats positivt för covid-19 i Kronobergs län. Fem av dessa vårdades på sjukhus, men ingen krävde intensivvård.

APRIL:

8 april: Restaurang Rosegarden i Ljungby försattes i konkurs. Den pågående coronakrisen var huvudorsaken, enligt ägaren.

17 april: Ljungby kommun satte ner foten och bestämde sig att prioritera en östlig dragning av den eventuellt kommande höghastighetsbanan för tåg. Kommunen ansåg att den öppna frågan om vilken sida om tätorten som banan skulle dras inte längre fick hindra utvecklingen av staden. Tidigare fanns det förslag på även en dragning av banan väster om E4.

22 april: Ett skyddsvisir från Ljungby Tech var det första som godkändes via Arbetsmiljöverkets så kallade snabbspår för tillverkning av personlig skyddsutrustning.

23 april: Mitt under coronakrisen tog dragspelsentusiasterna i Bälgskrynklarna i Ljungby ett initiativ som kom att hålla på hela sommaren och hösten. Det blev uppskattade gratiskonserter varje vecka i Järnvägsparken, när man inte hade möjligheter att spela på äldreboenden längre.

27 april: Den nyare delen av Stålgjuteriets gamla byggnader i kvarteret Aspebacken i Ljungby revs. Grävskopor tuggade sig fram genom byggnaden under flera veckor.

28 april: Nya Hjortsbergskolan i Ljungby invigdes.

MAJ:

11 maj Den nya hundlekparken vid koloniområdet i Ljungby invigdes. Bland annat hade lågväxande havtornsbuskar, som trivs i saltmiljöer, planterats runt lyktstolparna. De är speciellt lämpliga att ta emot hundarnas kiss.

12 maj: När historikern Krister Ljungberg studerade den gamla vägen mellan Berga och Rydaholms kyrkor hittade han ett gammalt mynt. Experter uppskattade myntets ålder till 450 år.

13 maj: I 13 år har klagomål framförts på den så kallade bilkyrkogården i Össjö. Nu kunde platsen tömmas på gamla bilar - med hjälp av kronofogden.

28 maj: Inom industrin varslas och permitteras många på grund av coronapandemin, men samtidigt kunde alla 14 nyutexaminerade fältserviceteknikerna vid YH-utbildningen i Ljungby glädja sig åt att de fått jobb.

29 maj: Trots coronakrisen kunde restaurangen Pinchos i Ljungby meddela att man öppnar sin nya restaurang inom ett par veckor.

JUNI:

3 juni: Både Åbyskolans och Åbrinkens kök i Lagan imponerade så mycket på White Guide-juryn att de nominerades i kategorierna Årets seniorkock och Årets skolrestaurang.

5 juni: De första spadtagen vid Regnbågens nya förskola i Ljungby togs av bland annat ett stort antal barn. 120 barn skall så småningom få plats där när skolan blir klar hösten 2021. Reda nu har bygget skjutit i höjden.

10 juni: Den efterlängtade skateparken i Ljungby kunde öppnas. "Det är en park som är gjord för att skapa en ny kultur i Ljungby", sa en av premiärbesökarna.

11 juni: "Covid-19 vann inte matchen. Det gjorde studenterna!", sa Jimmie Nilsson, gymnasiechefen i Ljungby, när det trots besvärlig pandemi kunde bli utspring för de nya studenterna på Sunnerbogymnasiet. Någon stor folksamling kunde dock inte studenterna springa ut till - bara enstaka släktingar per elev tog emot.

29 juni: Tiraholms Fisk på sjön Bolmens västra sida, som ägnar sig åt lantbruk, fiskförädling och yrkesfiske men även har gårdsbutik samt restaurang-och hotellrörelse, fick årets Spjutspetspris.

JULI:

6 juli: Jennie Vidal presenterades som ny kommundirektör i Ljungby kommun. Hon efterträdde Jonas Jönsson på den posten.

15 juli: I 25 år har Bouleklubben Joberor funnits i Ljungby. Nu var de 20 nya banorna i Berghem klara och klubben planerade för invigning.

16 juli: För första gången konstaterades växten sjögull i Bolmen, och tre länsstyrelser började jobba tillsammans för att inventera sjöns alla stränder i jakten på sjögull. Växten kan likna gul näckros men med mindre blad. Den har inga naturliga fiender och en förmåga att sprida sig. Bladen kan täcka en hel vattenyta, som kan resultera artfattigt därunder.

24 juli: I före detta Rosegardens restauranglokaler vid Stor torg i Ljungby öppnade en ny restaurang, Asian T4.

31 juli: En varg dök upp i Hallarp ett par mil väster om Ljungby och kunde fotograferas när den sprang i en hage.

AUGUSTI:

4 augusti: I Bäck söder om Ljungby fanns Sveriges mest välplöjda åker. Där ordnades den troligen enda plöjningstävlingen i landet under året och Sverigeeliten fanns på plats. På grund av coronapandemin saknades publik.

10 augusti: Ett nytt naturreservat bildades i Fagerhult öster om Agunnaryd.

11 augusti: Ett kraftigt skyfall drog över Ljungbyområdet. Bland annat rasade delar av taket på grund av ovädret in på Swedrive i Lagan.

13 augusti: Trots coronapandemin kunde Ljungbydagarna anordnas i Ljungby. Men det blev inget evenemang liknande tidigare år - inga tält på torget och inte så mycket underhållning. Däremot kunde mattorget hållas öppet - med ordentlig distans.

19 augusti: När det var dags för skolstart kunde eleverna återigen samlas på Sunnerbogymnasiet efter en vårtermin där en stor del av utbildningen bedrevs på distans på grund av coronapandemin.

SEPTEMBER:

2 september: Roger Olsson tillträdde som ny polischef för lokalpolisområdet Ljungby efter Anders Karlsson.

14 september: Socialnämnden i Ljungby lyckades efter åratal av underskott visa på ett plus på elva miljoner vid halvårsskiftet. Ett paradigmskifte, sa politikerna Bo Ederström (M) och Håkan Bengtsson (S).

18 september: SAC Arena - den nya padelhallen vid Intersport i Ljungby - invigdes med provspel och flera specialvisningar.

22 september: I SVT:s serie "Sveriges starkaste familj" medverkade Stefan, Tuva, Lucas och Therese Persson från Ljungby.I tävlingen ställdes deltagarna inför hårda kraftprov och i den här veckans program var det färdigtävlat för Ljungbyfamiljen.

30 september: Åbyskolans bibliotek i Lagan fick hedersomnämndande i tävlingen Årets skolbibliotek.

OKTOBER:

5 oktober: I Ljungby hade kulturvenemanget Konststad premiär - ett kulturevenemang med närhet på distans.

8 oktober: Det Bolmsöbaserade countrybandet Island Country hade använt coronaperioden väl. Flera inställda spelningar gav tid för att gå in i studion och spela in låtar, som släpptes en i veckan under hela hösten.

9 oktober: För första gången på många år började det byggas lägenheter i Ryssby - med entré mot Kungsvägen. Tanken är att de skall vara inflyttningsklara i september 2021.

20 oktober: Sunnerbogymnasiet stängdes igen, sedan flera nya covid 19-fall konstaterats bland eleverna.

26 oktober: Kraftigt försenat på grund av coronapandemin kunde Sagobygden äntligen dela ut Mickelpriset till en välförtjänt person som verkar för att sprida den muntliga berättartraditionen. I år fastnade juryn för Anna-Karin Ärnström.

28 oktober: Nya Hjortsbergskolan med idrottshall i Ljungby invigdes.

NOVEMBER:

3 november: Under hösten rullades en husbilshärva upp med bedrägerimisstankar i mångmiljonklassen. En misstänkt gärningsman häktades.

4 november: Ljungbyförfattaren Jeremiah Karlssons femte roman, "Kärlekens kedjor", släpptes.

11 november: Sundström Safety i Lagan, som tillverkar andningsskydd, har på grund av coronapandemin fått mycket jobb och har omkring 30 nyanställda.

12 november: Trygghetsboendet Uttern i Ljungby är färdigställt och de första hyresgästerna kunde flytta in.

17 november: Ljungbyföretaget Lydén Distillery, som vanligen tillverkar gin, har börjat ta tillvara på restprodukterna för att tillverka en annan efterfrågad vara; handsprit.

24 november: Konstnärerna Ronald Miller och Birgitta Heiling är två av de 148 konstnärer som valts ut till Liljevalchs vårsalong.

30 november: Julfilmen "Stjärnsprak i Fuluby" - Kulpåsens Ljungbyproducerade långfilm - hade världspremiär på Garvaren Bio.

DECEMBER:

2 december: Än en gång var Europaväg 4 avstängd utanför Lagan, och under en vecka passerade därför omkring 30 000 fler bilar - varav en stor del långtradare - rakt genom Lagans samhälle.

6 december: En 17-årig Ljungbybo försvann från en fest vid midnattstid och kom inte hem. En stor sökinsats sattes in och många hundra frivilliga deltog i sökandet som pågått i många dagar.

10 december: För första gången har länsstyrelsen i Kronoberg fattat beslut om licensjakt på lodjur. Lodjursstammen har ökat i länet, och nu beräknas stammen omfatta närmare 40 djur. Licensjakten skall omfatta fyra lodjur.

17 december: Ljungby konstförening fick från Kulturrådet mer än 640 000 kronor i krisstöd. Pengarna skall användas till att ordna en spektakulär konstfestival längs Lagans strand kommande sommar.