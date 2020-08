Samma koncept men olika svar om Ljungbydagarna

– Vi diskuterade ansökan med våra tjänstemän och det var en hårfin gräns om det räknades som utökad uteservering eller evenemang. Men det var på grund av smittorisken som vi sa nej, det kändes inte bra att ta den risken. Särskilt inte nu när det ökar med antalet smittade, säger Gottlieb Granberg (M), kommunstyrelsens vice ordförande i Värnamo kommun.

Alla i kommunstyrelsen i Värnamo kommun var eniga om att den ansökan som kom in på Värnamodagarna inte var säkert nog. Gottlieb Granberg menar däremot att det inte är kritik mot Ljungby kommun att de valde att godkänna Ljungbydagarna.

– Det är inte samma geografi i Ljungby som i Värnamo. Den ansökan vi fick in hade krävt att stänga av centralplan. Det hade kanske gått att skruva på det så att det hade kunnat genomföras, men ansökan kom in väldigt sent och vi har all förståelse för att Hansson inte hann komma med förändringar, säger han.

När ansökan kom in så var det att Värnamo kommun valde att inte hyra ut kommunal mark som stoppade arrangemanget.

– Utifrån det lagbundna stadiet så hade det varit svårt att säga nej. Vi ville inte chansa och nekade därför uthyrning av vår mark. Men upplägget kan ha sett annorlunda ut i Ljungby, det vet inte jag, säger Gottlieb Granberg.

I Ljungby kommun var den stora frågan var den lagliga gränsen gick. Precis som Värnamo kommun kom de fram till att arrangemanget inte räknades som en allmän tillställning. I Ljungby valde de därför att godkänna arrangemanget.

– Precis som Värnamo kommun så är vi medvetna om att det är en pandemi som pågår. Men vi resonerade som att vi måste lära oss att leva med det och att göra ett mattorg som de gjorde nu visar hur vi kan göra. Det går att göra en social tillställning som ändå är med distans, säger Magnus Gunnarsson (M), kommunalråd i Ljungby kommun.

– Årets arrangemang var också väldigt lite av vad det brukar vara. Så länge man följer Folkhälsomyndighetens direktiv i det man gör så ställer vi oss positiva till det. Så tänker vi på allt numera. Tror vi på idén och tror det kommer att fungera och att det följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer då kan vi göra det, fortsätter han.

Under Ljungbydagarna satte även kommunen in extra resurser för att se till att arrangemanget följde det som arrangörerna lovat. Enligt Magnus Gunnarsson tyckte inspektörerna att det fungerat väl under dagarna.

– I större städer tror jag den här frågan egentligen är utspelad, för där har de större uteserveringar. Vi är inte så vana vid det här i vår kommun. Men den här pandemin kan ha efterföljder som varar i ett till två år och då är det viktigt att ha skapat ett praxis för hur man hanterar sådana här ärende. Detta arrangemanget är ett exempel på ett sådant praxis, säger han.

Redan i slutet av maj beslutade Ljungby kommuns krisledning att underlätta för de som vill driva verksamhet i kommunen. Ett av besluten var att alla restauranger som sökt tillstånd för uteservering får avgiften för ansökan efterskänkt. Vilket innebär att ingen avgift togs för uthyrningen av torget under årets Ljungbydagar. Däremot debiterades arrangörerna för elen som användes på området och för sophämtningen.

– Finns det fler som vill anordna arrangemang så är vi positiva till det, men alla ärenden måste såklart hanteras var för sig så jag kan inte säga hur vi beslutar generellt, säger Magnus Gunnarsson.