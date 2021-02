Siffrorna bakom Trojas svaga form

• Special teams

Spelformerna som kan vinna eller förlora matcher. Powerplay och boxplay, spel i numerärt överläge respektive underläge. En snabbtitt på siffrorna och vi kan konstatera att här finns mer att önska.

Troja hade en godkänd form i powerplay under grundserien med mål på 22,22 procent av försöken (5:a i serien). I allettan är den siffran nere på 17,02 procent (7). Oförmågan att utnyttja sina chanser i powerplay blev en stor frustration i inledningen av allettan, vilket självklart sätter sina spår.

Historiskt brukar Troja vara ett väldigt bra boxplaylag i hockeyettan. Och det var man även i grundserien med 86,30 procent lyckade numerära underlägen (2). I allettan är samma siffra nere på 80 procent (4), vilket kanske inte låter jättehemskt men är den sämsta noteringen av Troja i allettan sen laget åkte ur allsvenskan – 2014.

• Dåliga starter

I sju av 12 matcher har Troja släppt in första målet. Då blir det självklart svårare att vinna ishockeymatcher. Och Troja har bara lyckats vinna en enda match under ordinarie tid när de släppt in matchens första mål (8). I hälften av allettans 12 matcher har Troja dessutom varit i underläge efter första perioden. I fyra av dessa har det blivit noll poäng.

Troja har endast vunnit första perioden i två matcher. Båda dessa matcher har man vunnit.

Men även när Troja gör matchens första mål förlorar de lika ofta som de vinner.

Fem av 12 matcher har Troja gjort första målet. Men det blev bara tre poäng i två av dem. Lika många förlorades och en slutade oavgjort efter ordinarie tid.

Första målet är kanske inte lika viktigt i ishockey som i vissa andra sporter. Men att vinna färre än hälften av matcherna man gör första målet i kan inte betraktas som godkänt.

• Försvaret

Det går att peka ut ett gäng specifika incidenter för att enkelt förklara några av Trojas förluster i allettan.

De här individuella misstagen och felbesluten har vi sett under hela serien. Och kanske ovanligt många av dem.

Misstag i egen zon leder ofta till bra målchanser för motståndet, vilket går hand i hand med målvaktsspelet – och det syns i siffrorna.

Wictor Ragnewall är Trojas solklara förstemålvakt. 27-åringen är enligt många en av ettans bästa målvakter och har varit väldigt bra sen han anslöt till Troja 2018.

Men den här säsongen är räddningsprocenten betydligt lägre, 90,54 (8), än vad den har varit. Stundtals på grund av lite brist i koncentration (som mot Dalen hemma), men oftast handlar det om ett felande försvarsspel.

Att Daniel Karlsson Thörnros, Niklas Enberg och Tim Bothén är Trojas enda backar som inte står på minus i plus/minus-statistiken är talande för Trojas problem.

• Stjärnorna sviker

I grundserien var det dubbelt Troja i topp av poängligan. Victor Romfors gjorde 27 poäng och Alexander Bjurström 26 poäng – på 22 matcher.

I allettan finns ingen trojan på topp 25.

Bjurström leder interna poängligan i allettan på sex poäng. Victor Romfors står på fem.

Istället är det nyförvärvet Oscar Öhman som direkt blivit lagets bästa spelare i offensiven med sex poäng på fem matcher.

Mål från backposition är också något som saknas. Endast två av Trojas 30 mål i allettan har gjorts av en back. Det är blygsamma 6,67 procent i jämförelse med grundseriens 20,21 procent. Bekymmersamt.

Trojas effektivitet, andel skott de gör mål på, ligger på 7,61 procent (9). Endast Karlskrona är sämre i serien. Troja har skjutit 394 skott på mål i serien (3), endast Huddinge och Dalen har skjutit fler. Ändå gör Troja bara 2,45 mål/60 minuter (8).

• Summering

Just nu är Troja ett lag med halvtaskigt powerplay och knappt godkänt boxplay. Ett lag som släpper stora chanser i egen zon på grund av felbeslut och misstag – vilket kan förklara att målvakternas räddningsprocent är lägre än tidigare säsonger. I anfallsspelet skjuter de mycket men också näst sämst av alla.

Enligt siffrorna är Troja ganska långt ifrån toppen i näst intill alla viktiga statistikkategorier.

Varken siffrorna eller tabellen ljuger.