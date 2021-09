Skadeproblem och spännande möten – så gick det i divison 4-matcherna

Moheda vann mötet på bortaplan mot Liatorp/Eneryda, med 4-2.

– Att möta serieledarna på konstgräs som kommer med en målskillnad på plus 16 är på förhand en tuff uppgift, men trots motståndare och förlust så gör vi en bra match! Moheda är bra i första, men vi tar oss och är med så vi är nöjda med dagen ändå. Vi har lyft oss under året och kommer ta fler poäng innan säsongen är över, ikväll plus till Nova och Juhlia som sliter lite extra, tyckte Liatorp/Enerydas tränare Fredrik Ekstrand, efter matchen.

Mohedas tränare Lars-Olof Petersson om matchen:

– En jämn match där vi fick kriga för segern. Vi fick inte vårt spel att fungera fullt ut, men skapade tillräckligt med chanser för att vinna.

Segern var Mohedas femte på de senaste sex matcherna.

Lagan vann en målmässigt jämn match hemma mot Grimslöv på tisdagen. 4-3 slutade matchen.

– Vi börjar matchen bra och spelar oss igenom deras lagdelar vilket resulterar i två mål för oss. Efterhand jämnar spelet ut sig och det blir mer kamp. Grimslöv reducerar och kvitterar men vi jobbar på och vinner till slut rättvist med 4-3. Tycker vi både spelar vårdat och kämpar hårt med extra plus till Wilma Silvasti på vänsterbacken, kommenterade Lagans tränare Claus Rohmann efter matchen.

Det blev ingen match i division 4 Ljungby dam mellan hemmalaget Hjortsberga och gästande Lagan. Lagan lämnade walk over vilket gör att Hjortsberga tilldöms segern med 3-0.

– Tyvärr har Lagan problem med många skador i truppen, vilket gör det svårt för dem att få ihop lag. Mycket tråkigt då båda lagen gärna hade spelat matchen. Vi önskar Lagan lycka till och hoppas att de kan spela klart resterande matcher för säsongen med både A och B-lag. Nu blickar vi fram mot nästa match efter ett långt speluppehåll, kommenterade Hjortsbergas tränare Ellen Karlsson.

Lagans tränare Claus Rohmann om matchen:

– Vi har tyvärr en väldigt skadedrabbad trupp, och i tisdagens match tillkom ytterligare två skador så vi får inte ihop lag för tillfället. Väldigt tråkigt för våra tjejer som vunnit tre raka matcher att inte kunna spela dagens match.

Hjortsberga tog till slut hem segern mot Grimslöv i matchen borta på Furuskans på lördagen. Matchen slutade 2-3. Hjortsbergas tränare Ellen Karlsson tyckte så här om matchen:

– Härligt med vinst då det satt långt inne idag! Vi har lite ojämnt spel och sätter inte tillräckligt med press i alla situationer vilket gör att vi bjuder in Grimslöv i matchen. Mot slutet tar vi över matchen mer och mer och utnyttjar ett misstag från deras sida och kan peta in 2-3 målet runt 86e minuten. Som sagt, härligt med seger!

Segern var Hjortsbergas femte på de senaste sex matcherna.

Hemmalaget Sunnerbo och Moheda spelade oavgjort, 1-1 på lördagen.

– Tycker vi är det bättre laget men i slutändan är det kanske rättvist att vi delar på poängen. Vi följer vår matchplan och gör det riktigt bra och med lite flyt så hade vi haft alla tre poängen. Samtliga tjejer i laget gör det fantastiskt bra och kämpar från första minuten ända till slutet. Extra plus går till Emilia Svensson som gör ett otroligt jobb på mitten, kommenterade Sunnerbos tränare Fredrik Bondesson.

Mohedas tränare Lars-Olof Petersson om matchen:

– Vi nådde inte riktigt upp till vår nivå idag. Sunnerbo ville lite mer än oss och tog rättvist en poäng.

Delad pott när Bor/Rydaholm tog emot Liatorp/Eneryda Hemmalaget Bor/Rydaholm och Liatorp/Eneryda tog en poäng var i mötet. Matchen slutade 3-3. Liatorp/Enerydas tränare Fredrik Ekstrand om matchen:

– Det var en match som Rydaholm/Bor började bäst men som vi efter mitten på första halvlek tog över mer och mer så 2-0 underläge kändes inte rättvist i paus! Vi kände att vi kunde vända detta och det gjorde vi med! Det var surt när dom gjorde 3-3 i 84:e minuten när vi gjort det så bra i andra! Lite surt nu men det var mycket som var bra idag, men vi orkade inte riktigt hålla emot hela vägen ut!

Ljungby B segrare hemma mot Lagan Ljungby B besegrade Lagan på hemmaplan i måndagens möte. 4-2 slutade matchen.