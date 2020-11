Skadorna avslutade karriären – men Lagan IBK lever kvar hos Mattsson: ”Använder de som exempel”

Januari 2016.

Mitt under brinnande säsong presenterar Lagan IBK ett nyförvärv från Alvesta. Lagans tränare Ola Karlsson är tydlig med att förväntningarna ska vara realistiska. Att gå från division 4 till division 1 är en stor omställning.

– Vi ska inte förvänta oss några under, understryker han.

Jonathan Mattsson är 19 år ung men har redan dominerat på lägre nivå för Alvesta, Gransholm och Moheda.

Trots att det är tre divisioner upp i systemet behöver han ingen längre startsträcka. Så fort han får chansen tar han den. Ett par månader senare är den unge Mattsson lagets bäste målskytt i det allsvenska kvalet.

– Först och främst var man lite halvorolig när man kom till Lagan. Man hade ju stött på Albin Hård och Robin Bylander tidigare och vi var inte bästa vänner. Men efter första träningen kom man in i det och jag kände mig hemma från start. Det funkade jäkligt bra från början, det vara bara att gå ut och köra, jag behövde inte vara rädd för att göra bort mig. Och så fick jag göra mål första matchen.

Han skrattar till lite när han minns tillbaka.

– Spelarna var mycket, mycket bättre och allt gick fortare. Och det var egentligen det jag hade förväntat mig, kanske var det därför det gick ganska bra, jag var beredd, funderar Mattsson.

***

Poängsuccén fortsätter efter semestern. Mattsson gör 12 på tio matcher säsongen 2016/2017. Men i första bytet mot Carlshamn i november är olyckan framme.

– Det var första advent. Det glömmer jag inte. Man blir helt chockad när det händer. Det gjorde inte skitont men jag kände direkt att något gick sönder. Det var en rätt obehaglig känsla.

Mattsson jagar en långboll ner i hörnet, ska sticka in mot mål men ändrar sig i sista stund. Då är det för sent. Tanken är snabb nog för att byta riktning – men inte kroppen. Främre korsband i höger knä går av.

– Det var ingen närkamp, bara en snabb vändning. Men jag tänkte att jag bara behövde träna upp det igen och att man skulle vara tillbaka om några månader. Då visste jag inte vad jag hade att vänta...

Efter att svullnaden hade gått ner märker Mattsson snabbt att knät är ostabilt. Han kan inte spela fotboll med barnen på skolan där han jobbar. Knät låser sig och krånglar. Sex månader efter skadetillfället opereras han. Både menisk och korsband. Sen följer en månad utan att lägga vikt på benet.

– När jag väl skulle kliva ner på benet igen litade jag inte alls på det. Det kändes som att man aldrig hade gått innan. Sen fick man börja rehabilitera. Antagligen gjorde jag inte det tillräckligt bra. Jag visste inte vad det innebar, jag hade aldrig haft en skada innan, inte ens dragit en baksida.

***

Men formen blir bättre och bättre. Mattsson trampar igång med Moheda i divison 4. En menisk strular då och då men han är fast besluten att ta sig tillbaka. 2018 skriver Jonathan Mattsson och Lagan IBK ett nytt kontrakt.

– Jag ville ge det ett riktigt försök i allsvenskan och gick all in på min rehab. Den gången så körde jag till och med under semestern på Mallorca. Jag gav det verkligen en chans. Och problemet med att jag inte riktigt litat på knät försvann lagom till seriepremiären. Jag spelade lite träningsmatcher och var med på bänken första matchen mot Warberg. Allt kändes skitbra.

På sista träningen innan matchen mot Lerum får Jonathan Mattsson återuppleva den där obehagliga känslan igen. För en andra gång går höger knä sönder.

– Jag kommer ihåg att jag var riktigt deppig. Jag kände att det var det sista jag gjorde på den nivån i alla fall. Det var riktigt tungt. Det var nog sista dansen.

Två år har gått sedan Jonathan Mattsson spelade en innebandymatch senast. Han har gått vidare och accepterat hur karriären tog slut.

– Man får försöka se det positiva. Jag kan göra andra saker. Jag kan ju gå och kan spela padel ibland. Det var jäkligt tungt de första veckorna men sen var det bara att släppa det. Man får tänka på att jag vill kunna göra annat. Och nu är det inget jag lider av i det vardagliga livet. Det är smågrejer ibland men jag kan ändå hitta på lite saker med kompisar och dra till något skott på fotbollsplanen ibland.

***

Fotboll, ja.

Det är dit Jonathan Mattssons sportsliga energi gått sen innebandykarriären fick ett abrupt slut. De senaste två säsongerna har han varit del av Alvesta GIF:s ledarstab som assisterande tränare. Nästa säsong är han huvudtränare för Gransholms IF i division 4. 24 år ung.

– Jag har ju alltid varit en fotbollskille. Jag har en morfar som spelat i Öster och lite sånt. Så jag är från en fotbollsfamilj och det har alltid varit det jag kunnat mest, även om jag kanske utövade innebandy på ett bättre sätt.

– Det här med Gransholm kom i slutet av förra säsongen och det är så klart smickrande och kul. Vi gick upp till division 4 med Alvesta, så troligtvis blir det samma serie. Det blir spännande och kommer nog kännas.

Är tränarrollen en bra ersättning till spelarkarriären?

– Ja, bättre än vad jag trodde. Jag skulle nästan säga att det är roligare, i alla fall än att spela fotboll.

Följer du Lagan IBK?

– Ja, det gör jag. Jag kollar varje match hur det går även om det blir mindre och mindre på plats. Men jag ska försöka åka dit varje säsong och titta. Jag har fortfarande kontakt med spelare i laget. Lagsammanhållningen och hur lätt det var att få in nytt folk i gruppen i Lagan är något jag kommer trycka på i mina fotbollslag. Jag kommer alltid använda Lagan IBK som exempel. Jag har aldrig varit med om något liknande, säger Jonathan Mattsson.

***

Fakta: Jonathan Mattsson

Ålder: 24, född 1996.

Position: Forward.

Klubbar: Alvesta IBK (–2012, 2014–2017), Moheda IBK (2012/2013, 2017/2018), Gransholms IF (2013/2014), Lagan IBK (2016–2019).

Statistik i Lagan IBK: 26 matcher, 29 poäng (23 mål+6 assists).

Aktuell: Ny huvudtränare för fotbollslaget Gransholms IF, division 4.