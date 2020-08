Smittskyddsläkaren chattade med läsarna om corona: ”Folk har bättre koll nu”

För Malin Bengnér var det ”business as usual” i onsdags. Arbetet mot smittspridningen går vidare och hon hade bland annat uppdateringsmöten med alla vårdenhetschefer om läget just nu.

Statistiken ser gynnsam ut. Den här onsdagen var det endast sex personer i Jönköpings län som var inlagda för vård av covid-19-infektion.

Det har inte varit så få fall sedan i mars. Är det ett positivt trendbott vi ser?

– Nja, visst är det bra och något att glädjas åt. Men data från en enda dag är inte någon trend, sade Malin Bengnér under en paus i chatten.

Semestern är slut och skolorna börjar; hur pratar ni om risken för en ökad smittspridning?

– Visst pratar vi om det. Självklart ökar risken när folk träffas igen efter ledigheter. Frågan är om det blir en lugn ökning eller en kraftig stegring. Vi planerar för olika scenarier. Samtidigt har folk träffats mycket i sommar och det har ändå inte skett nån dramatisk ökning, säger hon

Det är inte första gången under pandemin som hon är på plats på Hall Media-redaktionen i Jönköping. I våras när pandemin bröt ut besvarade hon också läsarfrågor i chatten vid två tillfällen. Det fanns tydliga skillnader jämfört med vårens frågor.

– I våras var det mer frågor om symtom och vad covid-19 är för sjukdom. Den här gången handlade frågorna mer om hur man ska bete sig och leva, säger Malin Bengnér.

Och nu var tempot också något lägre:

– I våras vällde frågorna in. Jag hann inte besvara en bråkdel. Nu är det betydligt lugnare. Folk har bättre koll nu.

I våras vällde frågorna in. Jag hann inte besvara en bråkdel. Nu är det betydligt lugnare.

Många läsare frågade om riskerna när man återvänder till skola, jobb och träningslokaler. Andra hade frågor kring provtagning och statistik eller vad det är för poäng med antikroppstestning.

Här följer nu de frågor som Malin Bengner besvarade:

Anna: Min 13-åring är förkyld sedan ett dygn och har i dag varit på provtagning för covid-19. Nu är hen självklart hemma tills vi får svar. Om provet är negativt, får hen gå till skolan då även om hen behöver snyta sig ibland?

Svar: Om provet är negativt kan hen gå tillbaka till skolan när hen känner sig pigg och frisk och varit feberfri i minst två dygn, även om hen behöver snyta sig någon enstaka gång.

Malin: Syns det någon uppåtgående trend för antalet fall i Jönköpings län?

Svar: Nej, i Jönköpings län är läget när det gäller nya fall och inneliggande patienter stabilt på en låg nivå just nu.

Bibi: Jag har fått en kallelse till bassängträning i grupp. Känner mig tveksam inför detta. Personalen har lovat att det ej skall vara mer än 6 personer i omklädningsrummet. Så långt är det bra men i skiftet mellan grupperna blir det ju minst tolv personer i det redan trånga omklädningsrummet. Har hört experter som avrådde å det bestämdaste från dans eftersom pulsen ökar och utandningsluften sprider sig långt över de betryggande två metrarna. Är inte den risken också tänkbar när pulsen ökar under ett övningspass i vattnet?

Svar: Du har rätt i att aktiviteter där man blir andfådd utgör en större risk eftersom utandningsluften når längre då. Om man kan hålla ett avstånd på två meter skulle jag ändå säga att det är ganska säkert, men andra faktorer som hur stor lokalen är, hur ventilationen ser ut och hur det fungerar i omklädningsrummet spelar också roll.

Johan: Varför ska man antikropps-testa sig? Och vet man att man inte kan smittas om man har antikroppar?

Svar: Det är en bra och viktig fråga. Det finns vetenskapligt stöd för att risken att smittas är väldigt liten om man har antikroppar eller har haft en bekräftad covid-19-infektion. Men det betyder inte att man inte behöver bry sig om några riktlinjer utan man ska egentligen leva på samma sätt oavsett om man har antikroppar eller inte och följa Folkhälsomyndighetens allmänna råd. I vissa situationer, som i umgänge med personer i riskgrupp eller om man själv tillhör riskgrupp kan dock påvisade antikroppar göra att man kan träffas även inomhus på ett tryggt sätt.

Hon är antagligen en av de säkraste personerna att umgås med på arbetsplatsen så hennes kollegor kan känna sig helt lugna.

Ewa: Jag har en dotter, 26 år gammal, som fick bekräftad covid-19 i maj och bekräftade antikroppar i juli. Han har arbetat hemifrån till nu. Hennes kolleger är nu ängsliga att hon ändå kan smitta på arbetet eftersom hon måste åka buss dit. Vad kan vara korrekt?

Svar: Om din dotter både haft en bekräftad infektion och har påvisade antikroppar så är hon inte smittsam längre och är också skyddad mot ny smitta. Hon är antagligen en av de säkraste personerna att umgås med på arbetsplatsen så hennes kollegor kan känna sig helt lugna.

Birgitta: Vi är en församling som brukar ha Öppen kyrka ett par timmar varje onsdag eftermiddag under terminerna. Det är mest äldre personer som kommer och vi är i snitt 28-30 personer. Förutom fika och god gemenskap brukar någon sjunga en halvtimma. Lokalen är stor och det går att sprida ut deltagarna, men det är ju inomhus. Vågar vi öppna framåt hösten?

Svar: Många har ju mått dåligt av den sociala isoleringen under våren, så visst är det viktigt att många aktiviteter kan komma i gång igen. Just när det gäller sång, främst körsång, så har det visat sig innebära en ökad risk för smittspridning så kanske ska ni fundera på att avstå från just det inslaget. Annars kan det gå bra att träffas så länge avstånd och bra hygienrutiner kan upprätthållas. Det finns bra råd till arrangörer av olika aktiviteter på Folkhälsomyndighetens hemsida, titta gärna på dem.

Kerstin o Rolf: Här flera frågor på rad.

1. Positivt/Negativt PCR-test: Hur stor är osäkerheten i svaren? (PRC står för Polymerase Chain Reaction, används för att diagnostisera ev pågående infektion av covid-19)

2. När kommer Regionen i gång med tillförlitliga antikroppstest?

3. Vad gäller för familjemedlem till positivt testad när den positivt testade i princip inte har några symptom och familjemedlemmen är testad negativt och heller inte har några specifika symptom?

4. Kan pollenallergi förväxlas med covid-19 i test?

Det beror på att testet påvisar rester av dött virus som inte längre är sjukdomsframkallande eller smittsamt.

Svar: Det var flera frågor på en gång, vi tar en i taget:

1. PCR-testet är generellt mycket tillförlitligt, men som alla medicinska test finns det en viss osäkerhet. Ibland kan testet vara negativt (alltså inte visa på infektion) trots att en person är sjuk i covid-19. Det beror i regel på att viruset inte längre finns i näsan på den personen utan endast i lungorna. Testet kan också fortsätta vara positivt (alltså visa på infektion) i flera veckor trots att man tillfrisknat. Det beror på att testet påvisar rester av dött virus som inte längre är sjukdomsframkallande eller smittsamt.

2. Antikroppstestning utförs nu på vårdpersonal och förberedelser pågår för att erbjuda testning till allmänheten. Det finns inget bestämt datum ännu, men förhoppningsvis kommer detta i gång i början av hösten.

3. En familjemedlem till en person med covid-19 ska vara uppmärksam på symtom och försöka begränsa sina kontakter, tex gärna arbeta hemifrån om det är möjligt. Ett negativt test säger inte så mycket om man inte har några symtom, det utesluter inte att man kan bli positiv nästa dag. När det gått 14 dagar från det att man utsattes för smitta är risken över.

4. Pollenallergi kan ge liknande symtom som covid-19, men det finns ingen risk att testet påverkas av en eventuell pollenallergi.

Ulrica: En nära anhörig (tillhör riskgrupp) har varit svårt sjuk i covid-19 med långt förlopp på IVA etc. men har tillfrisknat på ett fantastiskt sätt. Vi är dock oroliga inför framtiden. Hur ska man tänka vad gäller social distansering? Kan man lita på ett antikroppsskydd?

Svar: Vad roligt att din anhörige tillfrisknat! Det finns vetenskapligt stöd för att antikroppar ger ett bra skydd under närmsta tiden efter infektionen, men det är osäkert hur långvarigt skyddet är. I nuläget kan man räkna med ett skydd i sex månader, därefter är det osäkert. Det har helt enkelt gått för kort tid sedan viruset började spridas för att vi ska kunna veta mer just nu, men kunskapsläget förbättras hela tiden.

Kan man gå direkt till jobbet om man inte har några symptom?

Anonym: Hur man ska göra om man varit i Spanien (området Alicante/Torreveija) och kommer hem till Sverige? Ska man jobba hemma de första dagarna eller kan man gå direkt till jobbet om man inte har några symptom?

Svar: När man har varit ute och rest så är det bra att vara lite extra försiktig och begränsa sina sociala kontakter. Har man möjlighet att arbeta hemifrån är det bra, men där ser ju förutsättningarna olika ut på olika arbetsplatser. Tänk på att hålla avstånd, var uppmärksam på symtom och gå och testa dig om du blir sjuk.

Det kommer antagligen att bli mycket svårt att helt utrota smittan, i alla fall utan ett vaccin.

Abba: Region Jönköping har ju erbjudit covid-19-tester till allmänheten under en ganska lång tid. Även om det sker en långsam minskning av nya fall så tycks det vara svårt att få ner siffran. Hur ser smittspårning och karantän ut för smittade? Hur ser du på möjligheten att sänka antalet nya fall?

Svar: Det skedde en snabb minskning av antalet fall under juli månad och nu är läget mer stabilt med runt tio nya fall per dag. Det kommer antagligen att bli mycket svårt att helt utrota smittan, i alla fall utan ett vaccin. Så det vi hoppas på nu är att vi får ligga kvar på en så låg nivå som möjligt. Precis som du är inne på så är smittspårning ett viktigt verktyg för att klara att nå det. Alla nya fall smittspåras, vilket innebär att närkontakter som kan vara utsatt för smitta får information om det så att de kan vara extra uppmärksamma på symtom och bli testade om de blir sjuka. Vi rekommenderar även att man försöker begränsa sina sociala kontakter när man varit utsatt för smitta, men vi tillämpar inte någon tvingande karantän.

Annelie: Kan man ha antikroppar innan man är helt symptomfri? Och när kan man tidigast ta antikroppstest?

Svar: Om man inte har haft några symtom är chansen att man ska ha antikroppar liten, men det finns de som har haft mycket milda symtom som knappt har märkts så det är inte helt omöjligt. Det kommer att bli möjligt att lämna ett antikroppstest under hösten.

Anonym: Kan vi träffa våra vänner inomhus i höst som är i samma ålder, runt 70 år, om vi håller avstånd.

Svar: Om ni är noga med att alla är friska, har rena händer och håller avstånd så går det bra att träffas även inomhus.

Kommer denna pandemi sluta?

Anonym: Du har säkert fått den här frågan många gånger, men kommer denna pandemi sluta? När kan vi se en ljusning, om ett halvår/ ett år?

Svar: Som du förstår är det här en svår fråga som ingen har ett säkert svar på. Jag tror att det här viruset kommer att finnas kvar under lång tid, men det mest intressanta är ju hur länge vi kommer att se stor sjuklighet och dödlighet av det. Det beror på flera saker, som om/när vi får ett effektivt vaccin, hur länge den naturliga immuniteten efter genomgången infektion håller i sig och om viruset förändrar sig på något sätt. Om ett år kommer vi i alla fall att veta väldigt mycket mer om dessa frågor än vi vet nu. Men jag vågar inte gissa om pandemin då kommer att vara över eller ej.

Om munskydd riskerar att minska följsamheten till mycket viktigare åtgärder som att stanna hemma när du är sjuk eller att hålla avstånd så blir ju resultatet snarare en försämring.

123: Varför tror du att den generella befolkningen i Sverige är så säkra på att munskydd är en helt bra lösning när Folkhälsomyndigheten säger något annat?

Svar: Jag är inte alls säker på att den generella befolkningen är så säker på att munskydd är bra. Även om tonläget i debatten tidvis är högt så är det ändå väldigt få som använder munskydd ute i samhället. Man måste alltid försöka värdera den sammanlagda effekten av olika åtgärder. Om munskydd riskerar att minska följsamheten till mycket viktigare åtgärder som att stanna hemma när du är sjuk eller att hålla avstånd så blir ju resultatet snarare en försämring. Dessutom är det svårt att hantera ett munskydd utan att få virus på fingrarna. Om vi under hösten skulle se en kraftigt ökad smittspridning utesluter jag inte att det kommer rekommendationer om munskydd i vissa situationer, men i det läge vi nu befinner oss tror jag inte att munskydd ute i samhället tillför något.