Socialtjänsten: "Anhöriga vill alltid att vi ska göra mer"

– Först får vi kontakt med någon för att det lämnats in orosanmälningar till oss, eller att personen självmant kommer till oss och ber om hjälp. Det vi först måste se i båda fallen är om det finns en möjlighet att lösa problemen i öppen vård - i så fall nekar vi placering på behandlingshem.

– För att någon ska bli omhändertagen enligt LVM, lagen om vård av missbrukare, så finns det flera kriterier som måste vara uppfyllda. Personen måste vara i ett fortgående missbruk som den behöver vård för att komma ifrån och att det inte går att genomföra genom frivilliga insatser. Därutöver krävs det att personen utsätter sig själv för allvarlig fara, fysiskt eller psykiskt, alternativt att den utsätter någon annan för allvarlig fara. I fall med yngre personer; att det löper uppenbar risk för personen att förstöra sitt eget liv, fortsätter han.

Tvångsvård via LVM är enligt Per Svensson därför inte så vanligt och är mer av en sista utväg. Socialtjänsten öppnar utredningar, men de flesta läggs ner för att missbrukaren går med på att få frivillig vård i stället.

– Får vi en orosanmälan från vården om att vi borde ge någon LVM så kan vi utreda det mer, för då får vi även tillgång till deras journaler. Men de flesta uppnår inte kriterierna för att få tvångsvård, säger han.

Om någon kommer in skadad så behöver det däremot inte betyda att socialtjänsten anser att personen är utsatt för allvarlig skada.

– Har man ett allvarligt missbruk så hamnar man nästan alltid i de situationerna att man skadar sig. Till exempel ett fall räcker inte för att få tvångsvård, säger Per Svensson.

Han upplever inte heller att det är någon som blir behandlad annorlunda på grund av ålder, utan menar att socialtjänsten har som lag på att de inte får ge särbehandling.

– Min bild är inte att äldre inte får hjälp. Om det är så att vi har en utredning och den enskilde säger nej och inte vill ha hjälp, och förutsättningar för LVM inte föreligger, måste vi avluta utredningen. Det går inte att ge vård mot den enskildes vilja. Det finns en rättighet att alla ska få bestämma över sina liv som de vill, även om det innebär skadar sig själva. Bara i de fall där LVM är tillämpligt kan den enskilde tvingas ta emot behandling, säger Per Svensson.

Problemet enligt Per Svensson är att många först söker hjälp när konsekvenserna blivit för omfattande och då är det svårare att ge hjälp. Att ge vård genom till exempel Piva, psykiatrisk intensivvård, är något som socialtjänsten inte kan bestämma över.

– Det är en medicinsk bedömning som görs för att någon ska bli inlagd. Då ska det finnas medicinska skäl som till exempel abstinensbesvär och att det inte ska gå att få hjälp via öppenvården. Då är det den enskilde som tar kontakt och i vissa fall blir den då inlagd, säger han.

Efter att en person har fått behandling så är det även viktigt med att få fortsatt behandling hemma menar Per Svensson. Men för de som inte har en bostad så är det inte något som ingår i socialtjänstens uppdrag.

– Det är upp till individen. I kommunen så kan vi försöka hjälpa i en akut situation och då har vi två boendeplatser på Våga va, en ideell förening med utslussningsboende och behandling, men där kan man inte vara i ett aktivt missbruk. Det förekommer att missbrukare är bostadslösa och vi förstår att det är svårt för många, då de tidigare kan ha bränt sina broar. Men vi har tillgång till boendestöd så att den som fått bostad kan få hjälp så att det skapas möjligheter för dem att behålla sitt boende. Men även det är en frivillig insats, säger han.

Hade jag varit i en liknande situation där mitt barn missbrukat hade jag nog också blivit medberoende.

Han menar också att det samtidigt kan vara bra för den som är missbrukare att inte alltid ha någon som backar upp den, för då får missbruket inte samma konsekvens som det fått annars.

–Vi utgår aldrig från att ett barn ska behöva ta hand om sin förälder. Vi säger inte att missbrukaren ska flytta hem till sina föräldrar eller till sina barn. Många har olika sätt att hantera en familjemedlem med missbruk - vissa bryter helt och andra backar alltid upp dem. Problemet är att den enskilda själv måste ta konsekvenserna och ansvar för sitt egna liv. Det kan bli mycket medberoende annars, fortsätter han.

Samtidigt förstår Per Svensson att det kan vara svårt som anhörig att släppa taget.

– Hade jag varit i en liknande situation där mitt barn missbrukat hade jag nog också blivit medberoende. Som anhörig är man alltid känslomässigt berörd och vill alltid ställa upp och hjälpa men det innebär ofta att göra dem en björntjänst. Det är såklart lättare att som utomstående säga vilken hjälp de borde få men svårt att göra som anhörig. Anhöriga vill alltid att vi ska göra mer.

Att vården ser annorlunda ut vid fall av tvångsvård och frivillig vård. Vid tvångsvård får missbrukaren sex månader beviljat men vid frivillig vård på behandlingshem så är det oftast tre månader som blir beviljat.

– Sex månader är en maxgräns, så fort personen är villig att ta emot hjälp under öppna former så får den det. Där behandlingshem är nödvändigt så finns det ingen forskning som visar att mer tid ger bättre resultat. Inte heller finns det säkra belägg för att behandling i slutenvård ger bättre resultat än genom öppenvård. Det är så klart tryggt för den enskilde att vara där, men oavsett om det är tre månader eller två år så måste de någon gång komma hem också. Men det går att ansöka om längre behandling eller överklaga till förvaltningsrätten om man får nej. Ljungby kommun kan i samverkan med regionen erbjuda en väl utbyggd öppenvård genom den integrerade missbruks- och beroendemottagningen, säger Per Svensson.