Soptömning utan logik

Markaryds kommun har beslutat sig för att tillsammans med Lessebo, Tingsryd, Älmhult och Växjö kommuner ingå i ett gemensamt ägt avfallsbolag, SSAM. Jag har egentligen inga större problem med den konstellationen bortsett fån att samverkan mellan Ljungby, Alvesta, Älmhult och Markaryds kommuner hade känts mera naturligt ur ett rent geografiskt perspektiv.

Vad som däremot irriterar är taxorna och, som det kan uppfattas, de tvingande ställningstaganden som man måste göra. Är man ett hushåll om en eller två personer som sorterar sitt avfall i fraktionerna plast, tidningar, pappersförpackningar, färgat- ofärgat glas samt metaller och lämnar detta på återvinningscentralen behövs inte mer än ett 190 liters kärl för restavfall som töms en alternativt två gånger per månad. Det val man kan man göra är att välja 190 liters kärl för restavfall med tömning två gånger per månad. Taxan för detta val är 3 947 kr/år. Tömning en gång per månad finns inte med som val. Det val som SSAM vill att man skall göra är ett fyrfackssystem med två kärl om 370 liter vardera där man tömmer ett kärl en gång per månad och det andra två gånger per månad. Taxan för detta val är 2 830 kr/år. Att man tömmer ett kärl om 370 liter lika frekvent som ett kärl om 190 liter och dessutom tömmer ett kärl om 370 liter en gång per månad skulle kunna bli 1 117 kr./år billigare förstår i vart fall inte jag. Logiken?

Undrande.