Sports Camp igång i Strömsnäsbruk

Att inte de äldre, som brukar ansvara för en del praktiska uppgifter, kan delta i året Sports Camp, det har att göra med coronapandemin. Många av de äldre är över 70 år och de ingår därför i riskgruppen.

Även andra anpassningar till det rådande läget har man fått göra nu i veckan, då Sports Camp för barn- och ungdomar mellan sex och 15 år, arrangeras i Strömsnäsbruk.

– Vi har ett annat flöde i matschemat, när de äter. De går och äter i mindre grupper, säger Johan Göransson som tillsammans med Anette Larsen grundade Strömsnäs Sports Camp för nio år sedan.

I år är även grupperna av barn och undgomar, som badar på Strömsnäsbadet i samband med Sports Camp, mindre. Arrangörerna har också fått köpa in åtta tält.

– Så varje grupp har ett tält. Så vi har sammanlagt nio tält ute på planen, som är utspridda.

Fler ungdomsledare

På grund av att de flesta pensionärer inte kunde vara med i år, så har Sports Camp fått ta in fler ungdomsledare istället. Men helt tomt på äldre funktionärer är det inte. Tre pensionärer, under 70 år, är aktiva under veckan.

Medan fotbollsspelarna befann sig på Strömsborgs gräsmattor så höll sig gymnasterna inomhus vid Strömsnässkolan. Lunch fick man i skolmatsalen.

Arrangemanget är tuffare i år, tycker Johan Göransson. Anledningen är de speciella åtgärder som fått vidtas.

– Men ungdomsledarna gör ett fantastiskt jobb. Som gjort egna scheman så att flödet ska rulla på.

100 och 10

Ungdomsledarna får genom Sports Camp en chans att träna inför framtida uppdrag som idrottsledare. Innan Sports Camp startar på allvar så får de en speciell utbildning. Bland mycket annat så tränas de i livräddning och att ta hand om skador.

– Men självklart saknar vi de 12 pensionärerna. Både för sammanhållningen och för servicen de gör, säger Johan Göransson.

Nästa år är det alltså tioårsjubileum för Sports Camp. Då fyller också Strömsnäsbruks IF 100 år, en fotbollsförening som en gång gymnastikföreningen var en sektion av. Sedan bildade gymnasterna en egen klubb men det nära samarbetet föreningarna emellan finns alltså kvar, bland annat genom dagens Sports Camp.

Arrangemanget brukar avslutas med en större samling.

– Det som också är annorlunda i år med Sports Camp är att vi ju inte kan samla till avslutning som vi gjort innan.

I år kommer avslutningen att ske digitalt via datorn.

På tisdagen skulle även välmeriterade Kävlinge Gymnastikförening besöka Sports Camp. Då blir det gymnastikuppvisning och alla deltagare kommer att få varsitt tävlingshopprep.