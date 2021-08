Stefan Hörbergs framgångssaga i Växjö Lakers fortsätter: ”Är nästan otroligt”

Stefan Hörberg fick upp hockeyintresset redan när hans pappa tog med honom till Lagavallen för att se Troja spela. När han blev äldre blev han invald i klubbens styrelse och har suttit som vice ordförande och ordförande.

Han var vice ordförande när Troja var snubblande nära att nå elitserien säsongen 1996/97, men det blev förlust borta mot Södertälje i den sista matchen.

– Jag åkte med laget hem och jag vet inte vem som sa det, men när vi kom hem på natten var det inte en människa utanför Sunnerbohov. Om vi hade vunnit hade det varit fullt med folk, säger Stefan Hörberg.

Andra styrelseperioden, då som ordförande, var när licenskravet skulle införas och klubbarna behövde ha ett eget kapital för att få spela i de högre serierna. Två år innan det infördes kom Stefan in och ekonomin löste sig.

De senaste tio åren har han varit verksam i en annan hockeyklubb och firat stora triumfer. Det började som ledamot i Växjö Lakers och sedan har han varit vd, ordförande, vice vd och vice ordförande.

Och det har blivit en mäktig resa Ljungbybon har varit med på hos SHL-klubben. SM-guld 2015, serieseger 2017, CHL-silver 2018, serieseger 2018, SM-guld 2018, serieseger 2021 och SM-guld 2021.

– Det har rullat på och tiden går snabbt när man har roligt. Vi har haft en bra sportslig framgång. Det är nästan otroligt. Konkurrensen är hård och det är jättesvårt att vinna ett SM-guld, det är mycket som ska stämma.

Vilket är det bästa minnet?

– Det är nog det första SM-guldet. Då mötte vi Skellefteå och avgjorde på hemmaplan. Jag har för mig att Skellefteå tog ledningen och att vi kvitterade i slutsekunden och tog det till förlängning. Och i förlängningen, jag tror det var i period fem, som (Tuomas) Kiiskinen avgjorde.

Samtidigt har han på nära håll fått följa riktigt bra spelare och det finns en som har satt sig lite extra på minnet.

– Vi hade förmånen att ha Elias Pettersson i en säsong. Det var helt fantastiskt att se honom spela. Säsongen innan kom hans bror Emil och gjorde succé. Då sa ledarstaben att Elias är nog nästan dubbelt så bra och man tänkte att det kan inte vara möjligt. Men han gjorde en fantastisk säsong och har lycktas bra i Vancouver.

Vad är hemligheten, hur har Växjö Lakers gjort för att lyckas?

– Kontinuitet. I Växjö Lakers är alla väldigt professionella, alla är mer eller mindre självgående. Vi vet vad vi ska göra och utöver det finns en krydda, vår sportchef Henrik Evertsson. Han har en enorm fingertoppskänsla att se och komplettera över säsongerna. Det är inte alltid den spelare man tror som utvecklas bäst och en spelare kan behöva komma till ett annat lag för att blomstra. Han har en enorm fingertoppskänsla.

Det stora hockeyintresset gör självklart att han följer Troja även om han inte hinner vara på plats.

– Jag följer dem och är engagerad, men jag har följt dem digitalt de senaste åren.

Skulle Troja kunna gå upp i SHL?

– Ja, jag tror att Troja kan gå upp i SHL. Det var ingen som trodde att Växjö eller Oskarshamn skulle gå upp. Den stora utmaningen om man skulle gå upp är att hänga kvar. Det är det svåra. Du har intäkterna som du måste ha för att kunna sätta ett konkurrenskraftigt lag på isen. Om man tittar på nykomlingarna i SHL så vinner de ofta i början av säsongen. De spelar som om det vore slutspel från första matchen och det orkar man inte i 52 omgångar. Jag tror att Troja över tid skulle ha svårt att vara kvar i SHL, men jag tror att man skulle kunna sprattla till och gå upp precis som Oskarshamn har gjort.

Stefan Hörberg är huvudägare och vd på HP Tronic som finns i Ljungby, Lund, Tranås, Kina, Indien och Bulgarien. Men att vara vd är i princip det samma oavsett bransch.

– I HP Tronic har jag en bra organisation omkring mig och det gäller att kunna och våga delegera, följa upp, justera och rikta in och så vidare. Det som man tycker är roligt hinner man ofta med. Ska man växa måste man leda genom andra, du kan inte vara överallt. Jag kan inte vara på alla ställen samtidigt, men däremot har man styrelsemöten och uppföljningsmöten.

– Det är ungefär samma bekymmer, samma utmaningar och möjligheter man ställs inför. Det är människor vi har att göra med, förklarar han.

Han har skaffat sig ett enormt kontaktnät. Inte bara i SHL utan även ute i Europa.

– Det är 13 länder och ett 80-tal lag där vi försöker förhandla fram bättre förmåner mot Internationella hockeyförbundet inför exempelvis VM. När vi släpper spelare till landslaget, våra bästa för stunden, och de kommer tillbaka skadade får vi ingen ersättning. Om en spelare som har 3-400 000 kronor i månaden och kommer hem skadad är det inte så bra.

I oktober håller Susab, Växjö Lakers ägarbolag, styrelsemöte och Stefan Hörberg är föreslagen som ordförande. Så han kommer även fortsättningsvis vara involverad.

På ett sätt blir det en nedtrappning för den rollen tar inte lika mycket tid och eftersom Stefan har haft rollen innan vet han vad den innebär. För det gäller hela tiden att utveckla organisation för att kunna hålla sig kvar i toppen.

– Nu är det dags att ta nästa steg, att gå in som ordförande i Susab. Där ska vi tillsammans lägga upp strategierna om hur vi kan ta nästa steg inom Växjö Lakers. Vi har en av de mindre arenorna i SHL och man konkurrerar med Färjestad som tar in nästan 8 000 och Frölunda som tar in nästan 13 000.

– De tar in mycket i publikintäkter. När Frölunda går bra har de nästan alltid slutsålt och det genererar enorma publikintäkter. Där har vi svårt rent ekonomiskt att hänga med. Då måste vi fundera på hur vi kan möta det för att kunna slåss om SM-guldet. Över tid är det så att pengarna styr även om man vissa år kan få allt att kugga i.

Växjö Lakers ständiga mål är att vara topp fyra och att utmana om SM-guldet. Och den känslan när laget tar sig hela vägen är speciell. Något man gärna vill uppleva igen och Stefan Hörberg har faktiskt spelat hockey i Vida arena.

– Efter guldmiddagen tog några i styrelsen och några spelare på oss skridskorna. Så jag har spelat med guldlaget, skojar han.

Att vara delaktig i en förening är något han vill fortsätta göra framöver.

– Jag tycker det är roligt att följa ishockeyn. Jag hoppas kunna vara med många år till. Det här kontaktnätet jag har fått genom åren inom SHL, CHL och EHC är guld värt.