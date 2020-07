Sunnerboskoj bjuder in till två veckor av skoj

Sommarlovsfavoriten Sunnerboskoj drar igång nästa vecka och pågår sedan i 14 dagar, där aktivitetsfesten kommer att flytta runt mellan olika platser i Ljungby kommun. Första veckan kommer Sunnerboskoj finnas på Bolmsö för att sedan, veckan efter, turnéra vidare till Hamneda, Lagan, Lidhult och slutligen Agunnaryd.

Alla mellan 6-16 år är välkomna att ta del av någon, eller många, av de gratis sommaraktiviteter som anordnas av Ljungby kommun under dessa två veckor.

Tidigare har eventet ägt rum i början av sommaren, men i år fick det flyttas fram då mer tid till planering behövdes. Dels för att hinna få in säkrare rutiner och anpassningar till rådande restriktioner kring corona, och dels för att kommunen sent i våras bestämde att fördela nästan hälften av förra årets överskott i kultur- och fritidsförvaltningen till just Sunnerboskoj.

– Vi har fått tänka till kring vilka aktiviteter vi kan erbjuda, exempelvis har vi fått plocka bort bumbebollarna och tacka nej till fäktklubben då de inte riktigt är lämpat under rådande situation, säger Magnus Svensson, samordnare för Sunnerboskoj.

Men många andra, och olika typer av, aktiviteter kvarstår. Man kommer bland mycket annat under Sunnerboskoj ha möjlighet att testa på dans, slöjd, teater och att åka streetstride-cykel. Bio, bowling och bågskytte är några fler av alla aktiviteter som erbjuds under festdagarna.

– Fler föreningar än vanligt har varit villiga att ställa upp i år, vilket gör att vi har en stor bredd av aktiviteter då även Ljungby konstförening och Hemslöjden kommer vara på plats, säger Magnus Svensson.