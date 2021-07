”Tacka sjutton för att de skapar otrygghet” - Polischefen vill göra det enklare att häkta seriebrottslingar

Adan och Mohammad, som vi valt att kalla dem, är Ljungbybor och har figurerat i utredningar eller dömts i ett antal av de senaste årens mest omtalade och omskrivna grova brott. Lokalpolisen har en utarbetad strategi mot kriminella som är etablerade på orten och kända för att vara både våldsbenägna och missbrukare.

– Vi punktmarkerar dem. Generellt är det så att vi känner till vilka individer som är våldsbenägna och som skapar otrygghet i samhället, och naturligtvis fokuserar vi på dem, säger Roger Olsson som är noga med att hans uttalanden är generella.

LÄS MER: Bröderna som satt Ljungby i skräck

LÄS MER: Brödernas laglösa liv i Ljungby • Drogerna • Våldet • Inbrotten

Han berättar att tillvägagångssättet dels kan vara att ofta kontrollera dem ute på stan och på så sätt visa att polisen vet vilka de är och har koll. Ett annat sätt att arbeta är genom samverkan med övriga aktörer med näringsidkare, kommun och socialtjänst.

– En annan sak som vi jobbar väldigt mycket med just nu är de så kallade brottsaktiva. Det innebär att vi fokuserar på de som återkommande begår brott, berättar Roger Olsson.

Han förklarar att polisen tittar på hur många ärenden som personen genererar, och hur många misstankar det finns. Uppnår personen en viss nivå prioriteras de i polisarbetet.

– Vi tar de ärendena med lite förtur för att få dem lagförda, och för att få dem bakom lås och bom så snabbt som möjligt. I mångt och mycket handlar det om att jobba smart på utredningssidan, och se med helikopterperspektiv.

En annan åtgärd som Roger Olsson tar upp är snabbare lagföring som tillämpas i Kronobergs län sedan årsskiftet. Det går ut på att minska tiden mellan begått brott och fällande dom.

– I vissa brott har vi möjlighet att slutföra utredningen på platsen, och man bokar i princip in en tid i tingsrätten redan ute på gatan.

På så sätt har den misstänkte mindre möjlighet att begå fler brott innan målet tas upp i tingsrätten, och det minskar straffrabatten.

Roger Olsson förklarar:

– Låt säga att du inte har körkort, men kör ändå och torskar fem gånger när vi stannar dig. Då bakar vi ihop allt det och redovisar in till åklagaren, som sen stämmer in i ärendet. När tingsrätten sen dömer tittar den på att du har kört olovligt fem gånger, och då får du kanske villkorlig dom och dagsböter.

– Men om vi hade gjort så här att vi efter första körningen rapporterar in till åklagaren som stämmer in, och det blir en dom, och andra gången gör vi likadant och det blir ny dom. Tredje gången du kör det blir det ny dom, och då åker du in. För det är lagförningstillfällena som räknas och inte antalet ärenden.

Roger Olsson säger att snabbare lagföring också är ett tillvägagångssätt som kan tillämpas på den typen av kriminella som bröderna Adan och Mohammad tillhör.

Bröderna har dömts upprepade gånger för att ha utsatt poliser för våld och hot. Det har skett genom våldsamt motstånd vid gripanden, misshandel med tillhyggen, och hot har framförts både från baksätet i polisbilen, i förhörsrummet och från häktescellen.

Hur hanterar ni att medarbetare utsätts för hot och våld när de ska utföra sitt arbete?

– Om man tittar utifrån ett lokalt perspektiv så har vi till viss del varit förskonade ifrån det här. Jag tror att många av våra medarbetare har kunnat känna sig ganska trygga ändå, säger Roger Olsson men tillägger att samhällsklimatet förändras och har blivit hårdare.

– I det här yrket blir man mer och mer utsatt. Det gäller inte bara poliser utan även tågvärdar och socialtjänstemän. Det jobbar vi naturligtvis med och vi har en säkerhetsskyddsavdelning att ta hjälp av när den här typen av ärenden blossar upp. Det gäller naturligtvis också att ta hand om kollegorna om någon blir utsatt. Då har vi ett arbetsmiljöansvar både på individnivå och både rent systematiskt för att om möjligt förebygga så att det inte händer igen. Sen är vissa bitar svårare än andra att bygga bort.

Påverkar den här typen av kriminella tryggheten i Ljungby?

– Ja så är det naturligtvis. Öppen drogförsäljning och missbrukare generellt skapar otrygghet. Men sen säger jag inte att alla missbrukare är farliga, långt därifrån.

– Men finns det individer som är mer utåtagerande och har närmare till en våldsam vändning, ja tacka sjutton för att de skapar otrygghet. Det försöker vi förebygga genom att vara närvarande, synliga och kontrollera de här personerna när vi kan, och få dem lagförda i den mån det går.

På frågan om polisen saknar några verktyg för att komma tillrätta med den typ av brottslingar som bröderna tillhör svarar Roger Olsson att mer resurser skulle förenkla.

– Men hur många vi än blir så kommer vi aldrig kunna att gå i ryggen på den här typen hela tiden, säger han och menar att det också handlar om ett gemensamt samhällsansvar.

– Alla måste ta sitt ansvar kommun, skola, socialtjänst och så tar vi vårat ansvar.

Han har tankar om hur polisens arbete skulle kunna bli enklare, genom att brottslingarna blir mer begränsade. Fotboja är en sådan sak.

– Vid vissa ungdomsbrott kan man använda fotboja, och om jag får filosofera lite ser jag andra möjligheter med det också. Har du en person som begår väldigt många brott på en viss plats, ja då kanske man ska porta den personen från den platsen. Nu har man infört det här med tillträdesförbud i butiker, det är ett steg i den riktningen. Där finns det en del att göra.

Polischefen skulle också vilja att det blev enklare att häkta seriebrottslingar. När det gäller häktningar beaktar tingsrätten dels kollusionsfara som är risken att en misstänkt förstör bevis eller på annat sätt försvårar utredningen, och dels recidivfaran som är risken att den misstänkte begår brott igen.

– Där tycker jag att hela rättsystemet ska sänka ribban, och jag skulle vilja ha en annan praxis. Har du redan begått ett antal stölder och begår en till, då ska du nog inte vara ute utan anhållas och häktas. Även om det i sig inte är så svåra brott. Det handlar om att skydda samhället. Faktum är att för den enskilde kan ett brott, som kanske inte får några rubriker i tidningen, göra väldigt ont, både ekonomiskt och själsligt.

– Ibland fångar vi in brottslingar som redan har 30 stölder i misstankeregistret. Så löser vi brottet och personen grips och anhålls, men så menar man på att det finns inte skäl för häktning. Där tycker jag att man ska ha en diskussion om gällande praxis. Tittar man i ett sammanhang är det inte första gången och risken är att personen hinner begå en handfull brott till innan det är dags för åtal och dom.

Han säger att det är viktigt att se saker i sin kontext och inte endast det enskilda brottstillfället.

– Det är precis så vi försöker jobba med snabbare lagföring och när vi jobbar mot de brottsaktiva. Det handlar om att få in dem i buren. Att få in någon som begår många brott i fängelse, det är brottsförebyggande i sig. För då kan de inte begå brott mot våra Älmhults-, Markaryds- och Ljungbybor under den tiden.

I nästa del av serien "Bröderna som satt Ljungby i skräck" berättar chefsåklagare Carl-Gunnar Fridolfsson om hur han försökt få Adan utvisad efter den grova misshandeln på Bergagatan.

Läs de första två delarna av serien här:

Bröderna som satt Ljungby i skräck

Brödernas laglösa liv i Ljungby • Drogerna • Våldet • Inbrotten