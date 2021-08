Tidigare skolanställd som dömts för våldtäkt mot barn åtalas igen

Mannen jobbade innan på en skola i Ljungby och som ungdomsledare innan det första åtalet mot honom kom. Mannen åtalades då för bland annat att i hemlighet filmat barn i lågstadieåldern medan de duschat och våldtäkt på en 13-årig pojke. För sina brott dömdes mannen till tre års fängelse.

Efter att ha suttit av två tredjedelar av sin tid släpptes mannen under våren år 2019. Under sin tid hade mannen blivit nekad permission av kriminalvården då polisen fått information om att han hade kontakt med barn under sina tidigare permissioner, något svt var först med att rapportera om.

Nu står mannen åtalad igen för sexuellt ofredande mot barn, försök till utnyttjande av barn för sexuell posering och även sexuellt ofredande och olaga hot. Mannen ska ha frågat en tioårig pojke om dennes onanivanor och en trettonårig pojke om bild på dennes rumpa eller könsorgan. Han ska även ha sparat ner information om vilka som var folkbokförda på pojkarnas adress och en kartbild på adresserna.

Han ska även bett två pojkar som inte är under 15 år om bilder på deras könsorgan och sen själv skickat en video på någon som onanerar. Han ska enligt åtalsansökan även hotat en av pojkarna att han skulle döda pojken om pojken berättade för någon.

Brotten ska ha inträffat i Älmhult eller på någon annan plats i Sverige.

