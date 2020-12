Tjänsten som ska ge fler evenemang i Ljungby framöver

Ljungby kommun söker just nu en näringslivsutvecklare som ska ansluta sig till näringslivsavdelningen som i dag har två medarbetare, näringslivschef Per-Åke Adolfsson och näringslivsutvecklare Ulrika Svensson.

I tjänsten ingår att driva utvecklingsprojekt med näringslivet i fokus, vara behjälplig vid etableringar och utbyggnad samt bygga relationer med näringslivet. Det är en kombinerad tjänst, och en del av den omfattar in- och medflyttarservice.

– Företagen är duktiga på att dra hit kompetent personal, men Ljungby är en inpendlarkommun och det vill jag vända till att fler bosätter sig här, säger Per-Åke Adolfsson.

– In- och medflyttarservicen ska hjälpa de som flyttar hit att komma in i barnomsorg och skola, och kanske även föreningslivet. Just nu är det kanske inte så mycket som händer men när det öppnar upp igen är det viktigt.

Tjänsten för inflyttarservice har tidigare funnits hos Ljungbybostäder och den flyttas nu till näringslivsavdelningen och blir tillsammans med de andra ansvarsområdena en heltidstjänst.

Det ansvarsområde för den nya tjänsten som kanske kommer att glädja Ljungbyborna mest är det som evenemangslots.

– Personen ska jobba för att få saker till Ljungby, som mässor, konserter eller som Oasrörelsens möte som tidigare hållits i Ljungby arena. Vi ska hjälpa till, lots dem rätt i kommunen och bland de regler som gäller, berättar Per-Åke Adolfsson och tillägger att näringslivsavdelningen ska arbeta för att fylla Ljungby arena.

I januari kommer rekryteringsprocessen att gå över i nästa fas med intervjuer.

