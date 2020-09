Troja är seriefavorit enligt konkurrenterna – så tippade tränarna

Hockeyettan Södras 12 olika tränare fick tippa sin seriesegrare under upptaktsträffen i Karlskrona.

Alla utom en valde att lägga sin röst.

Karlskronas tränare Mats Lusth såg det som helt oväsentligt.

– Du får inget svar av mig. Det är helt oväsentligt vem som vinner serien fram till jul. Du ska vara topp fem, det har de flesta som målsättning. Och ingen serie kommer ha så hård kamp om de fem topplaceringarna. Det kommer vi sikta på, konstaterade KHK-tränaren.

Övriga elva tränare valde däremot att tippa en seriesegrare. Och tidigt stod det klart att Troja ses som en stor favorit.

– Jag tänkte säga Troja men nu har ju alla andra sagt det, funderade Kalmars tränare Andreas Holfelt innan han ändå la sin röst på Troja som seriesegrare.

– Vi fick dyngtorsk i träningsmatchen så vi får ta dem, sa han.

Trojas premiärmotståndare, Jan Ericson i Hanhals, var en annan som tippade Troja.

– Jag satsade mina mynt förra året på Troja och det gör jag nu också. Min kompis Roger Forsberg är tränare så jag sätter lite extra press på honom. Jag har sett dem lite under försäsongen och de har fått in en del spetsspelare. De ser intressanta ut, det finns en hockeykultur i föreningen, spelar en bra ishockey så jag tror på dem. Jag har själv mött dem under min karriär och även lirat ett år i Troja.

Trojas tränare Roger Forsberg tog favoritskapet med ro – men la inte sin röst på sitt eget lag.

– Nej, så kaxiga ska vi inte vara. Vi kommer vara med där uppe men jag tippar Vimmerby. De har sett starka ut och gjorde en bra match igår, sa Forsberg.

Troja fick fem röster. Vimmerby och Nybro fick tre vardera.

***

Fakta: Så tippade tränarna i Hockeyettan Södra

Borås, Johan Hellström – Troja.

Halmstad, Fredrik Johansson – Nybro.

Hanhals, Jan Ericson – Troja.

KRIF, Emil Ivansson – Vimmerby

Kalmar, Andreas Holfelt – Troja.

Karlskrona, Mats Lusth – Ingen röst.

Mörrum, Thomas Engman – Troja

Nybro, Mikael Tisell – Troja

Tranås, Niclas Högberg – Nybro

Troja, Roger Forsberg – Vimmerby

Tyringe, Magnus Rahm – Vimmerby

Vimmerby, Phil Horsky – Nybro

***

