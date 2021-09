Troja har sorg. Bo-Göran "Bobbo" Magnusson har gått bort.

Det beskedet fick klubben ta emot under måndagen.

”Den hårdföre backen spelade i föreningen under 60-talet och var under 70-talet en driven ungdomstränare. 1969 erhöll Magnusson Trojaskölden. IF Troja-Ljungby riktar sina varmaste tankar till hans anhöriga” skriver klubben på sin hemsida.

Bo-Göran Magnusson blev 78 år.