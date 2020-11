Troja ställer höga krav inom gruppen: ”Så vi vill ha det”

– Mörrum är inte samma lag som var här i Ljungby senast när vi vann med 4–1. Det ska vi ha med oss, de var ganska vingklippta då. Nu har de fått tillbaka sina rutinerade herrar, konstaterar Johan Benker, Trojas assisterande tränare inför onsdagens match i Jössarinken.

Dessutom har de fått in allsvensk rutin i framför allt Oscar Holst?

– Ja, Mörrum är inget dåligt lag. Jag har full respekt för Mörrum och den blev inte mindre nu när de vann mot Tranås. Vi får fullt sjå här. Vi måste vara på topp. Vi kan inte gå ut och tro att vi kan köra över dem. Det gäller att hålla struktur och arbetsinsatsen på samma nivå som mot Hanhals.

Att göra jobbet är något ni har varit bra på den här säsongen.

– Absolut. Just den här säsongen har vi en grupp som inte accepterar att någon gör ett halvdant byte. Alla måste gå all in varje byte. Om det är 20 sekunder eller en minut spelar ingen roll. Vi accepterar inte att man går in på en skridsko. Det kommer från gruppen och det är jäkligt viktigt, det finns höga krav och det är så vi vill ha det.

Johan Benker har tagit över huvudansvaret för Troja eftersom Roger Forsberg är sjukskriven på grund av en operation av en felande hjärtklaff.

– Än har han inte fått en tid för operationen men vi alla hoppas så klart att det ska bli så fort som möjligt.

Klarar han att hålla sig borta eller ringer han ofta?

– Jag brukar ringa honom faktiskt och vi pratar ett par gånger om dagen, säger Johan Benker.

***

Inför nedsläpp

Vad: Mörrum–Troja, Hockeyettan Södra, omgång 13.

När: Onsdag 19.00

Var: Jössarinken

Läget i truppen: Alla är friska och hela.

SML-sporten tippar: 3–5.