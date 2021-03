Tusse vinner Melodifestivalen överlägset: ”Jag förstår inte det här”

De tolv finalisterna framförde sina bidrag inför folktomma läktare i Annexet i Stockholm.

Och efter att de internationella jurygrupperna delat ut sina poäng, efter ett mindre tekniskt haveri, och tittarna röstat står det nu klart att Tousin ”Tusse” Chiza, 19, vinner Melodifestivalen 2021 med låten ”Voices”, en låt som handlar om gemenskap, frihet och vikten av att alla röster räknas.

Det betyder alltså att det blir ”Tusse”, som var en stor förhandsfavorit, som får representera Sverige i Eurovision Song Contest i Rotterdam, Nederländerna, i maj. 19-åringen vann över Eric Saade som kom tvåa.

Efter att ha framfört vinnarlåten en gång till intervjuades han av programledaren Shima Niavarani.

– Alltså, jag förstår inte det här. Resan hit har varit krokig för mig som person, och det har inspirerat folk. Det har tagit mig hit, gjort mig till den jag är i dag. Jag är så jävla stolt över vem jag är i dag, att komma ut på andra sidan när man har upplevt mycket negativitet så finns det bara positivitet kvar, säger ”Tusse”.

Han passade även på att tacka tittarna och alla som jobbat med bidraget.

– Den här låten är till er, den här är till oss. Vi förtjänar den här allihopa. ”A million voices”, det är vi, säger han.

FAKTA: Så slutade Melodifestivalen 2021

• Tusse: "Voices" (175 poäng)

• Eric Saade: "Every minute" (118 poäng)

• The Mamas: "In the middle" (106 poäng)

• Dotter: "Little tot" (105 poäng)

• Clara Klingenström: "Behöver inte dig i dag" (91 poäng)

• Klara Hammarström: "Beat of broken hearts" (79 poäng)

• Danny Saucedo: "Dandi dansa" (74 poäng)

• Charlotte Perrelli: "Still young" (60 poäng)

• Arvingarna: "Tänker inte alls gå hem" (44 poäng)

• Alvaro Estrella: "Baila baila" (26 poäng)

• Anton Ewald: "New religion" (25 poäng)

• Paul Rey: "The missing piece" (25 poäng)