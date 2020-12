TV: Här slutar spåren efter försvunna Mattias – sju dagar av ovisshet

Vittnen ska sedan ha sett honom vid Smalspåret runt 01:30. Och enligt vittnesuppgifter, som Smålänningen har fått bekräftat av polisen, var det troligtvis Mattias som knackade på hemma hos en person på Replösa-området vid 02:30-tiden och frågade efter något att dricka.

Men där tar spåren slut.

Morgonen efter försvinnandet drog sökinsatsen igång. Polisen kallade in Försvarsmakten och sökte med flera patruller, rytteri och hundpatruller. Det var också många frivilliga som började leta efter försvunna Mattias. Polisen tog också hjälp av räddningstjänsten som sökte av Lagaån med båt.

Vid 15-tiden på eftermiddagen drog även frivilligorganisationen FIKK igång sin sökinsats som engagerade drygt 200 personer.

Vid 19.20 på lördagen deltog både helikoptrar från polisen och försvaret i sökandet.

På söndagsmorgonen trappades sökinsatsen upp med nya kraft och resurser. Och trots att polisen fick in mycket information och hört vittnen om 17-åringens försvinnande kom man inte närmare att hitta honom. Att han frivilligt skulle hålla sig undan fanns det inget som tydde på meddelade polisen.

"Alla de personer som var tillsammans med honom innan försvinnandet har kontaktats eller förhörts. Vi vänder på alla stenar", sa polisens presstalesperson Sara Andersson till Smålänningen på morgonen.

Under söndagen öppnade även Sunnerbogymnasiet för ungdomar som kände oro och behövde någon att prata med.

"Vi vet om att jättemånga är oroliga. Den ovisshet som finns just nu är jättejobbig för alla", sa gymnasiechefen Jimmie Nilsson.

Förutom den frivilliga organisationen FIKK var Missing People även snabbt på plats för att delta i sökandet. Organisationen samordnade sin insats utanför Sunnerbogymnasiet där det under dagen strömmade in frivilliga som ville vara med och leta.

Stundtals var kön för att anmäla sig som frivillig över 100 meter lång. De fick bland annat uppdrag av att noggrant söka åkanten från Bananbron och fram till Elverket.

Natten till måndag avbröt polisen den särskilda sökinsatsen. Polisen menade att de hade sökt igenom hela sökområdet mycket grundligt utan resultat. Men beslutet innebar inte att man slutade leta helt, den lokala polisen och Missing People fortsatte att leta.

Lokalpolischefen Roger Olsson förklarar beslutet:

"Räddningsinsatsen, lagen om skydd mot olyckor, när man tar samhällets alla resurser i anspråk körde vi fram till 00:20 i natt (läs söndag). Anledningen till att man avslutar är att man gör bedömningar på sökområden vi har haft, att man har sökt igenom det på ett strukturerat och bra sätt så att man mer eller mindre är säker på att personen inte finns i området.

Missing People utökade också sökområdet i ny terräng. Sökområdet utökades norr och nordväst om Ljungby stad under tisdagen.

I början av veckan tog polisen även hjälp av en undervattensdrönare som bland annat sökte i närheten av Bananbron – polisens sökinsats började riktas mer mot ån.

" Det blir lite naturligt så med tanke på att vi har sökt av de närliggande ytorna systematiskt och har kunnat dra slutsatsen att han inte finns där. Har man dessutom en å som rinner rakt genom stan kan man befara att han har trillat i, sa lokalpolischefen Roger Olsson".

Ett plagg påträffades senare under tisdagen av Missing People i närheten av Björkets gård, en plats lite söder om där Mattias observerats under natten som han försvann. Fyndet ska ha liknat en t-shirt och lämnades in till polisen.

Om plagget tillhör Mattias eller inte har polisen inte bekräftat till Smålänningen i nuläget.

Fram till onsdagen fanns det inga tecken på att något brott skulle ligga bakom Mattias försvinnande. Men sent på onsdagseftermiddagen fick polisen in ett tips som ledde till att man startade en förundersökning gällande människorov. Polisen var mycket förtegen kring uppgiften som hade kommit in.

"Det kan vi inte säga något om. Vi har fått en uppgift om att det skulle föreligga brott och då fattar man beslut om att inleda en förundersökning. Men var uppgiften kommer ifrån kan jag inte kommentera" sa lokalpolischefen Roger Olsson som tillade att sökandet efter Mattias Borg fortsätter.

Och under fredagseftermiddagen gick polisen ut med en efterlysning. Via sin Facebook-sida efterlyser de nu fler vittnen.

"Vi uppmanar alla som har gjort iakttagelser som kan ha att göra med Mattias försvinnande och som inte varit i kontakt med polis tidigare att ringa 11414 och lämna sina kontaktuppgifter som tips i ärendet gällande Försvunna Mattias."

Den i nuläget senast säkra iakttagelsen av Mattias är på Sickingevägen mellan klockan 01.45 och 02.00.

