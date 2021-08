Vi sänder heta division 5-derbyt mellan Guddarp-Strömsnäsbruk

På torsdag, den 12 augusti klockan 19.00, drar höstsäsongen igång för division 5 sydvästra. Guddarps IF tar emot Strömsnäsbruks IF på Kämpevallen och Smålänningen är på plats och sänder matchen.

Strömsnäsbruks IF har vunnit sina två matcher medan Guddarps IF har en seger och en förlust med sig från vårsäsongen. Ska SIF hänga kvar i toppen eller ska Giffarna ge sig in i toppstriden?

– Jätteroligt att kunna erbjuda de här matcherna till våra prenumeranter. Vi vet att livesändningar från lokalfotbollen i de lägre divisionerna är ett mycket uppskattat inslag hos många, säger Smålänningens chefredaktör Anders Sjölin.

Sändningen drar igång 18:55.

Du som redan är pluskund hos Smålänningen har tillgång till matcherna utan extra kostnad. Vill du bli digital kund, och ta del av matcherna blir du det enklast här.

För bäst användarupplevelse rekommenderas apple-tv, chromecast eller en hdmi-anslutning från dator till tv. Det går givetvis att se matcherna direkt på mobilen, läsplattan eller via din dator också.

På smalanningen.se ligger matchen kvar, och finns tillgänglig som repris.