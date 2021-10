Med jämna mellanrum bjuder näringslivsavdelningen in kommunens företag till frukostträffar.

Då är det kanske inte kommunens kulturella och kreativa näringar man tänker på i första hand, utan mer traditionella tillverkningsföretag som träffas för att utbyta erfarenheter.

För att belysa den delen av näringslivet lite extra gör kultur- och fritidsförvaltningen och näringslivsavdelningen nu en gemensam satsning.

De bjuder tillsammans in till en frukostträff den 3 november och temat är storytelling.

– Just för att vi har en Unescomärkt berättartradition tror vi att storytelling kan fånga intresset hos många företagare, säger kulturstrategen Emelie Olsson.

Cathrine Rydström från Destination Småland och Per Bengtsson, ägare och grundare av PM och vänner i Växjö, kommer att föreläsa i ämnet.

– Cathrine ska berätta mer om storytelling och hur man kan använda det för att stärka ett varumärke. Just nu jobbar hon för Destination Småland men hon har tidigare drivit lantkaféet i Ör och jobbat mycket med just storytelling. Och Per ska ge inspiration till andra företag i hur han har använt storytelling och berättande för att bygga upp sitt företag, säger Monica Fransson, turismsamordnare.

Fokus ligger på företag inom kulturella och kreativa näringar, men inbjudan kommer att gå till samtliga företag i Ljungby kommuns näringsliv, berättar Ulrika Svensson, näringslivsutvecklare.

– Vi tror att det här ämnet kan vara intressant för flera branscher. Vi gör ingen skillnad på näring och näring. Alla näringar är lika viktiga i vår kommun. Vilken bransch man än är i är det bra att hitta mötesplatser för samverkan, säger hon.

De tror att denna typen av möten kan ge synergieffekter och öppna upp för samverkan mellan branscher.

– Vi hoppas att de får med sig tips och inspiration samtidigt som de träffar varandra, säger Monica Fransson.

Men det är också en chans att visa upp nyrenoverade Grand och vilka möjligheter det finns för företag att lägga sina möten i huset. Carolina Lindén, scenmästare, ska bjuda på rundtur.

Det första frukostmötet är en början. Beroende på intresset kan det bli fler.

– Detta är ett första möte. Vi vet inte vad som kommer ut ur det, men vi öppnar upp nu för att kunna mötas och så sakteliga jobba med utvecklingsarbete inom kulturella och kreativa näringar, säger Ulrika Svensson.