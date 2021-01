Viperstalangen hjälte för Lagan IBK: ”Därför han är här”

Tabelljumbon Onyx kom till Ljungby utan ett par covid-19-sjuka spelare. Sen ställde de sig på egen planhalva och tvingade ett Lagan IBK utan matchtempo att föra spelet.

– Det är inte lätt när man har varit ledig över jul att gå in och sätta ett tempo själva. Men vi gick upp till 3–0, sen slarvade vi in 3–1 och släppte in 3–2 i eget powerplay. Då blev det lite stirrigt men jag tycker ändå vi samlade ihop oss bra och det ska grabbarna ha en eloge för, säger Lagan IBK-tränaren Christian Guntsch.

Tredje perioden bjöd på ställningskrig. Lagan IBK med boll – Onyx i försvarsposition men alltid redo för kontring. Och under en period på sju-åtta minuter var Lagans målvakt Erik Svensson matchens spelare.

– Han gör några bra räddningar då och räddar oss lite, konstaterar Guntsch.

4–2 kom lite av en slump via en vallning. Men det var också välförtjänt. Anton Kidell, som spelar på dubbellicens från Växjö Vipers, avslutade målskyttet genom att göra 5–2 för Lagan. Det var hans tredje mål i matchen.

– Det var lite det vi plockade in honom för, det är därför han är här. Han ska tillföra lite spets. Jag hoppas att vi få ha med honom på lördag också, jag får ta den diskussionen med Vipers.

Prestationen var inte säsongens bästa. Långt ifrån. Men Lagan IBK vann.

– Och 5–2 tar jag alla dagar i veckan. Men vi saknade lite skytte idag, vi kommer inte rätt i skyttet mot deras låga försvar utan försöker passa oss igenom. Jag tycker vi skulle haft tio skott på mål till idag.

– Samtidigt tog vi den svåra matchen. Vi hade likaväl kunnat falla ihop och förlorat den här matchen med 4–6 om vi inte hade haft skallen med oss. Domaren berömde oss, han tyckte vi har genomgått en förvandling sen den smått galna matchen mot Örebro.

Hur?

– Vi är kanske inte så heta i många situationer. Då kunde vi tjata oss själva ur matcherna. Idag var ett sådant läge då vi kunde tjatat oss ur det men vi gjorde inte det. Det bidrar så klart till prestationen, säger Christian Guntsch.

***

Matchfakta

Lagan IBK–Onyx

5–2 (2–0, 1–2, 2–0)

Mål, L: Anton Kidell 3, Pontus Carlsson, Alexander Zoric.

Skott: 27–23 (8–6, 8–8, 11–9).