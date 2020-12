Waeds vändning – lämnar nya klubben efter tre dagar och flyttar hem till ÄIF

Numera 20-årige Waed Shaif slog igenom i moderklubben Älmhults IF med dunder och brak säsongen 2016 då han vann lagets interna skytteliga med nio mål. Han lämnade sedan för division 2-spel med IFK Hässleholm och har under en kort sejour även spelat för Ljungby IF.

I måndags skrev han på för Växjö Norra.

Men det höll inte länge.

Waed vände – och har nu flyttat hem till Älmhults IF.

”Waed Shaif önskade att få komma hem till ÄIF igen. Waed är en talang som har Älmhults IF som moderklubb. Nu ville han vända hem igen, med sin teknik och sitt spelsinne ger han oss ännu en dimension i vår trupp. Waed är en målskytt av rang som ofta hittar nätmaskorna. Vi ser fram emot att få se Waed i ÄIF tröjan igen” skriver Älmhults IF i ett pressmeddelande.