Walk of hope: Många ville bidra till forskning om barncancer

Många tog tillfället i akt under lördagen och kombinerade en promenad i höstsolen med att göra en insats för forskningen om barncancer.

– Deltagarna betalar 100 kronor per person eller 250 per familj, som går oavkortat till Barncancerfonden, berättar Annika Fornander, ordförande i Tannåker Bolmsö gymnastikförening, som vid det här laget har arrangerat Walk of hope många år i följd.

Annika berättar att det är en aktiv förening även i övrigt, med fem pass i veckan och som faktiskt inte har behövt ställa in ett enda pass under pandemin, utan kört passen ute istället då restriktionerna satt stopp för att träffas inomhus. Det finns ju som bekant inget dåligt väder – bara dåliga kläder!

När Walk of hope-deltagarna så betalat för sig fick de en tipslapp. Under den två kilometer långa skogspromenaden fanns nämligen tio frågor uppsatta, och för vinnarna väntade fina priser.

– Alla priser är skänkta till oss av lokala företag, berättar Annika.

Tipspromenaden började och slutade vid Handlarn Bolmenbygden, och Sara Sturesson, som driver butiken, ville förstås också vara med och göra en insats för forskningen.

– Tio procent av all försäljning idag går till Barncancerfonden, säger hon, och berättar att en ny satsning i affären, men fokus just på barnen, har invigts under dagen; ett litet ”Mini-Handlarn”, där barnen kan leka under tiden familjen handlar.

– Jag vill att de små också ska känna sig välkomna hit, säger Sara, och visar ett gäng små burkar på en av hyllorna, varav några enligt etiketten innehåller superkraft, fantasi och bus…

– Dessa hade jag roligt när jag gjorde!

Gösta och Gunnel Johansson, som bor i Ljungby men har stuga i Hölminge, och Vibeke Jörgensen, Hölminge, var tre av de som åkte till Tannåker denna dag.

– Det var en jädra fin runda att gå, säger Gösta, och alla tre är överens om att syftet är både viktigt och behjärtansvärt.

Sammanlagt var det 50 vuxna och sju barn som gick promenaden, och därtill var det ett antal personer som skänkte pengar utan att gå. Målet var att komma upp i 10 000 kronor. Hur mycket det landade på i slutändan hade föreningen ännu på måndagseftermiddagen inte fått besked om.